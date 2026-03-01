Liverpool Maksimalkan Bola Mati, Slot Puas Kemenangan 5-2 atas West Ham

Pelatih Liverpool Arne Slot.(dok.Liverpool)

KLUB Liverpool akhirnya memetik manfaat nyata dari efektivitas bola mati, dengan pelatih Arne Slot menegaskan keberuntungan yang sempat menjauh kini kembali berpihak kepada timnya. Kemenangan meyakinkan 5-2 atas West Ham United pada Sabtu (28/2) menjadi penanda transformasi signifikan Liverpool dalam memaksimalkan situasi bola mati.

Tiga gol yang lahir dari sepak pojok pada babak pertama menegaskan perubahan pendekatan yang kini menjadi salah satu kekuatan utama The Reds.

Gol ketiga yang dicetak Alexis Mac Allister memastikan Liverpool menjadi tim kedua dalam sejarah Liga Primer Inggris yang mampu mencetak tiga gol dari sepak pojok dalam satu babak pertama. Catatan itu kontras dengan performa mereka di awal musim, ketika Liverpool justru kesulitan memanfaatkan situasi serupa.

Situasi tersebut bahkan berujung pada perombakan staf dengan hengkangnya pelatih khusus bola mati Aaron Briggs pada Desember lalu. Namun, Slot menegaskan bahwa faktor utama kemerosotan saat itu bukan semata persoalan teknis.

"Sangat tidak adil bagi Aaron, yang hanya bertanggung jawab sebagian atas hal itu, karena pada akhirnya sayalah yang bertanggung jawab atas segalanya. Pada akhirnya, itu selalu menjadi tanggung jawab saya. Namun, pada periode tersebut, kami benar-benar sangat tidak beruntung," ujar Slot dikutip dari ESPN.

Perubahan kini terlihat jelas di lapangan. Hugo Ekitike membuka keunggulan Liverpool melalui situasi bola mati, disusul tandukan Virgil van Dijk dari skema serupa. Mac Allister kemudian menambah gol ketiga dari sepak pojok sebelum jeda.

Liverpool kini mencatat tujuh gol liga secara beruntun yang tercipta dari situasi non-penalti, rekor terbaik dalam sejarah kompetisi bagi klub tersebut. Padahal, dalam 20 pertandingan awal musim, mereka hanya mampu mencetak tiga gol dari bola mati, jumlah terendah di liga saat itu. Dalam delapan laga terakhir, jumlah tersebut melonjak menjadi sembilan gol.

Slot mengakui efektivitas bola mati kini menjadi faktor penting dalam hasil positif timnya.

"Ini sangat menyenangkan karena itulah alasan kami menang. Menurut pendapat saya, kami bermain lebih baik saat kalah dan kebobolan dari bola mati. Namun, seperti yang selalu saya katakan, segala sesuatunya kembali normal," katanya.

Ia juga menyoroti perubahan signifikan dalam aspek pertahanan, setelah sebelumnya timnya kerap kebobolan dari situasi serupa.

"Hal itu membuat segalanya tampak jauh lebih baik dan cerah. Itu sangat menyenangkan bagi kami, tim, dan juga para penggemar," imbuh Slot.

Meski meraih kemenangan besar, Liverpool masih menunjukkan celah setelah gol bunuh diri Axel Disasi dan kebobolan di babak kedua mengindikasikan kontrol permainan belum sepenuhnya konsisten.

Namun, performa keseluruhan menunjukkan tren positif. Dengan tujuh kemenangan dari sembilan pertandingan terakhir, Liverpool kini naik ke posisi kelima klasemen dan hanya terpaut tiga poin dari Aston Villa di peringkat ketiga. Efektivitas bola mati berpotensi menjadi faktor pembeda dalam upaya mereka menutup musim di papan atas. (Ndf/P-3)