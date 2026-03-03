Arne Slot: Liga Inggris tak Menarik karena Banyak Tim hanya Andalkan Bola Mati

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Pelatih Liverpool, Arne Slot, mengungkapkan pandangannya mengenai perkembangan gaya permainan di Liga Primer Inggris yang semakin tak menarik. Ia melihat banyak tim hanya mengandalkan kekuatan fisik dan situasi bola mati. Menurut pelatih asal Belanda itu, secara estetika permainan, strategi tersebut terasa kurang menarik, meski tetap kompetitif.
“Yang pertama, Anda harus menerimanya. Saya kira hal itu terutama terjadi di Liga Inggris. Bila saya menonton liga lain, tidak ada penekanan sebesar ini pada situasi bola mati,” ujar Slot.
Ia mengakui secara pribadi kurang menikmati perubahan tersebut.
“Apakah saya menyukainya? Hati sepak bola saya tidak menyukainya. Bila berbicara tentang sepak bola, saya teringat Barcelona 10-15 tahun lalu yang selalu dinanti setiap pekan. Sekarang, sebagian besar pertandingan Liga Inggris tidak bisa saya nikmati, tetapi tetap menarik karena kompetisinya sangat ketat.”
Komentar Slot muncul setelah Liverpool meraih kemenangan 5-2 atas West Ham United akhir pekan lalu. Dalam pertandingan tersebut, tiga gol Liverpool lahir dari situasi sepak pojok. Sepanjang tahun ini, The Reds telah mencetak sembilan gol dari skema bola mati.
Sementara itu, Arsenal tercatat sebagai tim paling produktif dalam memanfaatkan tendangan sudut musim ini dengan 16 gol.
Jumlah tersebut menyamai rekor gol dari sepak pojok terbanyak dalam satu musim Liga Inggris yang sebelumnya dicapai Oldham Athletic (1992/93), West Bromwich Albion (2016/17), serta Arsenal pada musim 2023/24.
Slot juga menyoroti perbedaan standar permainan di Inggris dibandingkan liga lain, khususnya dalam perlindungan terhadap penjaga gawang saat duel udara. Ia menilai intensitas fisik yang tinggi membuat pertandingan di Liga Inggris semakin keras. Meski demikian, Slot tetap mengakui bahwa tingginya intensitas fisik serta efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor yang menjadikan Liga Inggris dianggap sebagai kompetisi terbaik di dunia.
Menurutnya, daya saing yang merata membuat setiap tim memiliki peluang untuk mengalahkan siapa pun, walaupun dari sisi keindahan permainan terjadi pergeseran dibanding beberapa tahun sebelumnya. (Ant/E-3)
Pelatih Liverpool Arne Slot mengaku lega timnya mampu bangkit dan membalas kekalahan dari Wolves dengan kemenangan 3-1 pada babak kelima FA Cup di Stadion Molineux, Sabtu (7/3) dini hari.
KEKALAHAN memalukan dialami tim Arne Slot saat laga Wolves vs Liverpool yang takluk 1-2 dari juru kunci klasemen Liga Inggris di Stadion Molineux, Rabu (4/3)
Kekalahan 2-1 dari Wolves menjadi alarm bahaya bagi Liverpool. Arne Slot keluhkan "cerita lama" saat The Reds terancam absen dari Liga Champions.
Liverpool bertandang ke Molineux menghadapi Wolves dalam misi menembus zona Liga Champions. Simak preview, prediksi skor, dan update cedera terbaru.
PELATIH Liverpool Arne Slot menikmati kemenangan besar yang diraih timnya dalam laga Liverpool vs West Ham United di pekan ke-28 Liga Inggris 2025/2026 di Anfield, Sabtu (28/2)
Nonton siaran langsung Aston Villa vs Leeds United di Premier League 2026 via link live streaming Vidio. Cek jadwal dan prediksi di sini
Chelsea menjamu Burnley di Stamford Bridge dalam upaya menembus empat besar. Simak prediksi skor, head to head, dan kondisi tim terbaru di sini.
Michael Carrick tunjukkan keberanian taktis saat MU tahan imbang West Ham. Simak analisis kebangkitan Setan Merah menuju empat besar Premier League 2026.
Prediksi lineup Everton vs Bournemouth Liga Inggris 2026. David Moyes kehilangan Jack Grealish, sementara Bournemouth andalkan wonderkid Rayan.
Cek jadwal siaran langsung Arsenal vs Chelsea malam ini di Leg 2 Semifinal Carabao Cup 2026. Duel panas di Emirates Stadium perebutkan tiket final!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved