Arne Slot: Liga Inggris tak Menarik karena Banyak Tim hanya Andalkan Bola Mati

Pelatih Liverpool, Arne Slot, mengungkapkan pandangannya mengenai perkembangan gaya permainan di Liga Primer Inggris yang semakin tak menarik. Ia melihat banyak tim hanya mengandalkan kekuatan fisik dan situasi bola mati. Menurut pelatih asal Belanda itu, secara estetika permainan, strategi tersebut terasa kurang menarik, meski tetap kompetitif.

“Yang pertama, Anda harus menerimanya. Saya kira hal itu terutama terjadi di Liga Inggris. Bila saya menonton liga lain, tidak ada penekanan sebesar ini pada situasi bola mati,” ujar Slot.

Ia mengakui secara pribadi kurang menikmati perubahan tersebut.

“Apakah saya menyukainya? Hati sepak bola saya tidak menyukainya. Bila berbicara tentang sepak bola, saya teringat Barcelona 10-15 tahun lalu yang selalu dinanti setiap pekan. Sekarang, sebagian besar pertandingan Liga Inggris tidak bisa saya nikmati, tetapi tetap menarik karena kompetisinya sangat ketat.”

Komentar Slot muncul setelah Liverpool meraih kemenangan 5-2 atas West Ham United akhir pekan lalu. Dalam pertandingan tersebut, tiga gol Liverpool lahir dari situasi sepak pojok. Sepanjang tahun ini, The Reds telah mencetak sembilan gol dari skema bola mati.

Sementara itu, Arsenal tercatat sebagai tim paling produktif dalam memanfaatkan tendangan sudut musim ini dengan 16 gol.

Jumlah tersebut menyamai rekor gol dari sepak pojok terbanyak dalam satu musim Liga Inggris yang sebelumnya dicapai Oldham Athletic (1992/93), West Bromwich Albion (2016/17), serta Arsenal pada musim 2023/24.

Slot juga menyoroti perbedaan standar permainan di Inggris dibandingkan liga lain, khususnya dalam perlindungan terhadap penjaga gawang saat duel udara. Ia menilai intensitas fisik yang tinggi membuat pertandingan di Liga Inggris semakin keras. Meski demikian, Slot tetap mengakui bahwa tingginya intensitas fisik serta efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor yang menjadikan Liga Inggris dianggap sebagai kompetisi terbaik di dunia.

Menurutnya, daya saing yang merata membuat setiap tim memiliki peluang untuk mengalahkan siapa pun, walaupun dari sisi keindahan permainan terjadi pergeseran dibanding beberapa tahun sebelumnya. (Ant/E-3)