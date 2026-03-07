Hasil Wolves vs Liverpool: The Reds Balaskan Dendam Sempurna di Piala FA

Mohamed Salah melakukan selebrasi.(X/LFC)

Hasil Piala FA: Wolves vs Liverpool 1-3, Kilau Ngumoha dan Robertson

Liverpool sukses memastikan satu tiket ke babak perempat final Piala FA 2026 setelah menumbangkan tuan rumah Wolverhampton Wanderers. Laga Wolves vs Liverpool berakhir dengan skor 1-3 di Molineux Stadium, Jumat (6/3). Kemenangan ini menjadi pembalasan sempurna setelah The Reds kalah 1-2 di lokasi yang sama pada ajang Liga Inggris awal pekan ini.

Arne Slot melakukan rotasi cerdas dengan menurunkan pemain muda Rio Ngumoha sejak menit pertama. Kehadiran Ngumoha di sisi sayap kiri memberikan dimensi serangan baru bagi Liverpool. Meskipun mendominasi penguasaan bola hingga 70% di babak pertama, pertahanan grendel Wolves membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum.

Ledakan Babak Kedua

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-51. Bek sayap Andy Robertson melepaskan tembakan spekulasi dari luar kotak penalti yang bersarang rendah di pojok gawang Sam Johnstone. Gol ini meruntuhkan mentalitas bertahan Wolves.

Hanya berselang dua menit, Mohamed Salah mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari penetrasi Robertson, Salah yang berdiri bebas di tiang jauh dengan mudah menceploskan bola. Gol sempat ditinjau melalui VAR karena dugaan offside, namun wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut.

Wolves sempat memperkecil ketertinggalan, namun Curtis Jones memastikan kemenangan Liverpool menjadi 1-3 pada menit ke-74. Jones melepaskan tendangan terukur setelah menerima umpan pendek dari Dominik Szoboszlai di dalam area penalti.

Data Pertandingan Molineux Skor Akhir Wolves 1 - 3 Liverpool Pencetak Gol A. Robertson (51'), M. Salah (53'), C. Jones (74') Bintang Laga Rio Ngumoha (Rating 8.2)

Susunan Pemain

Wolverhampton Wanderers: Sam Johnstone; Jackson Tchatchoua, Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Toti Gomes, Hugo Bueno; Joao Gomes, Angel Gomes, Jean-Ricner Bellegarde, Mateus Mane; Tolu Arokodare.

Liverpool: Alisson Becker; Andy Robertson, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Curtis Jones, Rio Ngumoha; Cody Gakpo.

Dengan hasil ini, Liverpool melaju ke babak perempat final dan akan menunggu hasil undian untuk mengetahui lawan mereka selanjutnya di kompetisi tertua di dunia ini. (E-3)