Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa, Wolves Menang, Ambisi Liga Champions The Villans Terganjal

Gelandang Wolverhampton Wanderers Rodrigo Gomes (kanan) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Aston Villa di laga Liga Primer Inggris.(AFP/Darren Staples)

WOLVERHAMPTON Wanderers memberikan kejutan besar dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Molineux, Sabtu (28/2) dini hari WIB.

Di luar dugaan, tim tuan rumah berhasil menumbangkan Aston Villa dengan skor meyakinkan 2-0.

Hasil ini tidak hanya menjadi napas baru bagi Wolves, tetapi juga memberikan hantaman keras bagi ambisi tim tamu untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan.

Bagi Wolves, kemenangan ini terasa sangat istimewa sekaligus melegakan. Bagaimana tidak, hasil positif ini merupakan kemenangan kedua mereka sepanjang musim Liga Primer Inggris 2025/2026 berjalan.

Tambahan tiga poin ini menjadi modal krusial bagi anak asuh Molineux untuk menjaga asa bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris, sekaligus menjauhkan diri dari bayang-bayang rekor poin terendah dalam sejarah Liga Primer Inggris.

Jalannya Pertandingan

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Wolves menunjukkan intensitas permainan yang berbeda sejak peluit awal dibunyikan.

Meski Aston Villa secara statistik lebih diunggulkan dan mendominasi penguasaan bola, efektivitas serangan balik Wolves menjadi pembeda dalam laga ini.

Disiplin di lini pertahanan menjadi kunci bagi tuan rumah. Wolves berhasil meredam agresivitas lini depan Villa yang biasanya tajam.

Sebaliknya, setiap celah di pertahanan tim tamu berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh barisan penyerang Wolves untuk mencetak dua gol kemenangan yang membungkam tribun pendukung lawan.

Setelah babak pertama yang berakhir tanpa gol, Wolves memecah kebuntuan di menit 61 lewat aksi Joao Gomes yang memanfaatan assist dari Adam Armstrong.

Tim tuan rumah memastikan kemenangan mereka di masa injury time, tepatnya di menit 90+8. Rodrigo Gomes, yang baru masuk pada menit 90+3 menggantikan Adam Armstrong sukses menjebol gawang Aston Villa.

Skor 2-0 untuk kemenangan Wolverhampton Wanderers atas Aston Villa bertahan hingga laga usai.

Pukulan Telak bagi Unai Emery

Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pil pahit bagi Aston Villa. Skuad asuhan Unai Emery datang ke Molineux dengan target poin penuh guna memperkokoh posisi mereka di zona empat besar.

Namun, kegagalan mengonversi peluang dan kerentanan saat menghadapi transisi cepat lawan membuat mereka harus pulang dengan tangan hampa.

Kekalahan ini membuat persaingan memperebutkan zona Liga Champions semakin memanas dan tidak menentu bagi Villa, mengingat tim-tim rival di papan atas kini memiliki kesempatan untuk memangkas jarak atau bahkan menggeser posisi mereka.

Bagi Wolverhampton Wanderers kemenangan ini membuat mereka mengantongi 13 poin dari 29 laga Liga Primer Inggris. Meski masih terpuruk di dasar klasemen, mereka memangkas jarak dari zona aman menjadi 14 poin. (theguardian/Z-1)