Mansfield vs Arsenal: Arsenal Tekuk Mansfield 2-1, Gol Eberechi Eze Jadi Penentu Kemenangan

Arsenal melaju ke perempat final FA Cup setelah kalahkan Mansfield 2-1. Gol Eberechi Eze jaga peluang The Gunners raih Quadruple musim ini. (Arsenal)

ARSENAL berhasil melangkah ke babak perempat final Piala FA setelah menumbangkan tim kasta ketiga, Mansfield Town, dengan skor tipis 2-1 pada Sabtu (7/3) malam WIB. Kemenangan ini sekaligus menjaga ambisi skuad asuhan Mikel Arteta untuk merengkuh empat gelar sekaligus atau quadruple bersejarah musim ini.

Melakoni laga di East Midlands, Arteta melakukan rotasi besar-besaran dengan membuat sembilan perubahan pada starting XI dibanding saat mengalahkan Brighton di Liga Inggris. Keputusan ini hampir menjadi bumerang ketika Mansfield memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan.

Dominasi "Young Guns" dan Gol Pembuka

Laga ini menjadi catatan sejarah bagi Arsenal dengan tampilnya Max Dowman. Di usia 16 tahun 66 hari, ia menjadi pemain termuda Arsenal yang pernah bertanding di ajang Piala FA. Selain Dowman, Arteta juga memberikan kesempatan starter kepada pemain muda lainnya, Marli Salmon.

Baca juga : Preview Mansfield Town vs Arsenal: The Gunners Jaga Asa Quadruple

Meski mendominasi penguasaan bola, gawang Arsenal yang dikawal Kepa Arrizabalaga sempat terancam aksi Rhys Oates dan Tyler Roberts. Namun, kelas berbicara pada menit ke-41. Noni Madueke memecah kebuntuan lewat tendangan melengkung kaki kiri yang bersarang indah di gawang Liam Roberts. Gol ini sekaligus menandai pencapaian Arsenal sebagai tim Premier League pertama yang mencetak 100 gol di semua kompetisi musim ini.

Perlawanan Mansfield dan Gol Kemenangan Eze

Memasuki babak kedua, Mansfield mengejutkan tim tamu. Memanfaatkan kesalahan umpan dari Marli Salmon, pemain pengganti Will Evans berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol tersebut sempat meruntuhkan momentum The Gunners.

Menyadari situasi genting, Arteta memasukkan Eberechi Eze. Keputusan itu terbukti jitu. Hanya berselang beberapa menit setelah masuk ke lapangan, Eze melepaskan sepakan keras dari tepi kotak penalti pada menit ke-66 yang memastikan keunggulan Arsenal.

Baca juga : Preview Mansfield vs Arsenal: Misi Quadruple Gunners di Piala FA 2026

Mikel Arteta mengakui atmosfer pertandingan yang sulit di kandang lawan. Kepada TNT Sports, ia memberikan apresiasi bagi tuan rumah.

"Ini adalah pertandingan FA Cup yang sesungguhnya dan kredit untuk Mansfield, stadion, serta atmosfer yang diciptakan oleh para penggemar. Ada sedikit gurauan, atmosfer yang luar biasa juga bagi mereka untuk terus mendorong tim dan mereka membuat kami sangat kesulitan."

Namun, Arteta juga menyoroti penyelesaian akhir timnya yang kurang klinis.

"Kami memiliki empat atau lima peluang besar yang terbuka tetapi tidak kami konversi menjadi gol. Jika itu terjadi, maka selisih skor menjadi kecil. Anda memberikan harapan kepada lawan. Jelas, kami juga melakukan kesalahan pada gol tersebut. Itu merugikan momentum dan kepercayaan diri kami. Tapi secara keseluruhan, saya senang dengan performa mereka."

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Arsenal yang tengah memuncaki klasemen Liga Inggris dan bersiap menghadapi Bayer Leverkusen di Liga Champions tengah pekan depan, serta final Piala Liga melawan Manchester City pada 22 Maret mendatang. (AFP/Z-2)