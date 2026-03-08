Arsenal vs Mansfield: Kepa Arrizabalaga Puji Nyali "Pemain Bocah" The Gunners

Kepa Arrizabalaga soroti performa gemilang Max Dowman dan Marli Salmon di tengah laga sengit lawan Mansfield.(Arsenal)

ARSENAL berhasil mengamankan tiket perempat final Piala FA setelah menumbangkan Mansfield Town dengan skor 2-1 di One Call Stadium, Sabtu (7/3) malam WIB. Penjaga gawang Kepa Arrizabalaga pun memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan timnya melewati laga yang dinilai penuh jebakan tersebut.

Dalam pertandingan ini, manajer Mikel Arteta melakukan rotasi besar dengan memasukkan sembilan nama baru di starting XI, termasuk Kepa. Dua gol kemenangan Arsenal dicetak melalui penyelesaian akhir yang memukau dari Noni Madueke dan pemain pengganti Eberechi Eze.

Debut Bersejarah Para Remaja

Laga ini menjadi panggung bagi talenta muda Arsenal. Dua pemain berusia 16 tahun, Max Dowman dan Marli Salmon, tampil sejak menit awal. Di babak kedua, pemain remaja lainnya, Jaden Dixon, juga masuk untuk melakoni debutnya.

Kepa mengaku terkesan dengan ketenangan para pemain muda tersebut di level tertinggi.

"Wow, di usia 16 tahun mereka bermain di level tertinggi. Dan cara mereka bermain, mereka bermain sangat baik," ujar Kepa. "Mereka adalah anak-anak spesial yang terbiasa berlatih bersama kami. Mereka mendapatkan kesempatan, saya pikir mereka mengambilnya dengan baik, dan saya sangat senang untuk mereka."

Pelajaran dari Perlawanan Sengit Mansfield

Meskipun unggul secara kualitas, Arsenal tidak menang dengan mudah. Mansfield Town, yang sebelumnya menyingkirkan Burnley, memberikan perlawanan fisik yang intens. Kepa mengakui bahwa timnya sempat kehilangan momentum yang memberikan kepercayaan diri bagi tuan rumah untuk bertahan hingga akhir laga.

"Kami kehilangan beberapa bola penting, tetapi saya pikir kami juga memiliki beberapa peluang untuk menyudahi pertandingan lebih awal yang tidak kami maksimalkan. Kami memberi mereka kepercayaan diri untuk tetap bersaing hingga akhir," tambahnya.

Kepa menekankan bahwa efektivitas di depan gawang lawan maupun di area pertahanan sendiri menjadi catatan penting untuk laga-laga berikutnya.

Fokus Menuju Liga Champions

Kepa menegaskan bahwa beradaptasi dengan kondisi lapangan dan atmosfer pertandingan adalah kunci di turnamen seperti Piala FA. Baginya, tidak ada alasan untuk tidak tampil maksimal terlepas dari sulitnya medan pertandingan.

"Tujuannya adalah berada di babak berikutnya, dan kami siap. Sekarang kami menghadapi Liga Champions dengan beberapa pertandingan besar, dan kami akan fokus. Kami harus memainkan jenis permainan seperti ini, tidak mudah. Lapangan, Anda harus beradaptasi, tidak ada alasan. Kami harus beradaptasi dan memenangkan pertandingan," pungkasnya. (Arsenal/Z-2)