Arsenal vs Mansfield: Kepa Arrizabalaga Puji Nyali "Pemain Bocah" The Gunners

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ARSENAL berhasil mengamankan tiket perempat final Piala FA setelah menumbangkan Mansfield Town dengan skor 2-1 di One Call Stadium, Sabtu (7/3) malam WIB. Penjaga gawang Kepa Arrizabalaga pun memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan timnya melewati laga yang dinilai penuh jebakan tersebut.
Dalam pertandingan ini, manajer Mikel Arteta melakukan rotasi besar dengan memasukkan sembilan nama baru di starting XI, termasuk Kepa. Dua gol kemenangan Arsenal dicetak melalui penyelesaian akhir yang memukau dari Noni Madueke dan pemain pengganti Eberechi Eze.
Laga ini menjadi panggung bagi talenta muda Arsenal. Dua pemain berusia 16 tahun, Max Dowman dan Marli Salmon, tampil sejak menit awal. Di babak kedua, pemain remaja lainnya, Jaden Dixon, juga masuk untuk melakoni debutnya.
Kepa mengaku terkesan dengan ketenangan para pemain muda tersebut di level tertinggi.
"Wow, di usia 16 tahun mereka bermain di level tertinggi. Dan cara mereka bermain, mereka bermain sangat baik," ujar Kepa. "Mereka adalah anak-anak spesial yang terbiasa berlatih bersama kami. Mereka mendapatkan kesempatan, saya pikir mereka mengambilnya dengan baik, dan saya sangat senang untuk mereka."
Meskipun unggul secara kualitas, Arsenal tidak menang dengan mudah. Mansfield Town, yang sebelumnya menyingkirkan Burnley, memberikan perlawanan fisik yang intens. Kepa mengakui bahwa timnya sempat kehilangan momentum yang memberikan kepercayaan diri bagi tuan rumah untuk bertahan hingga akhir laga.
"Kami kehilangan beberapa bola penting, tetapi saya pikir kami juga memiliki beberapa peluang untuk menyudahi pertandingan lebih awal yang tidak kami maksimalkan. Kami memberi mereka kepercayaan diri untuk tetap bersaing hingga akhir," tambahnya.
Kepa menekankan bahwa efektivitas di depan gawang lawan maupun di area pertahanan sendiri menjadi catatan penting untuk laga-laga berikutnya.
Kepa menegaskan bahwa beradaptasi dengan kondisi lapangan dan atmosfer pertandingan adalah kunci di turnamen seperti Piala FA. Baginya, tidak ada alasan untuk tidak tampil maksimal terlepas dari sulitnya medan pertandingan.
"Tujuannya adalah berada di babak berikutnya, dan kami siap. Sekarang kami menghadapi Liga Champions dengan beberapa pertandingan besar, dan kami akan fokus. Kami harus memainkan jenis permainan seperti ini, tidak mudah. Lapangan, Anda harus beradaptasi, tidak ada alasan. Kami harus beradaptasi dan memenangkan pertandingan," pungkasnya. (Arsenal/Z-2)
West Ham United menang lewat adu penalti dengan skor 5-3 setelah bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu atas Brentford di putaran kelima Piala FA.
Hasil undian perempat final Piala FA 2026 menyajikan duel panas Manchester City vs Liverpool di Etihad. Simak jadwal lengkap babak 8 besar FA Cup di sini.
Simak preview laga West Ham United vs Brentford di putaran kelima Piala FA 2026. Prediksi susunan pemain, H2H, dan jadwal siaran langsung di London Stadium.
Kemenangan atas Norwich City menjadi angin segar bagi publik Elland Road. Terakhir kali Leeds United mencapai babak perempat final Piala FA adalah pada musim 2002-2003.
Port Vale mencatatkan sejarah besar di putaran kelima Piala FA 2026 dengan mengalahkan Sunderland 1-0.
Kemenangan atas Fulham membawa Southampton melaju ke babak perempat final Piala FA.
Arsenal melaju ke semifinal Carabao Cup setelah menang adu penalti atas Crystal Palace. Mikel Arteta soroti performa Kepa Arrizabalaga dan kondisi cedera pemain.
Kepa Arrizabalaga menjadi kunci kemenangan Arsenal atas Crystal Palace lewat drama adu penalti.
Arsenal melaju ke semifinal Carabao Cup setelah menang adu penalti dramatis atas Crystal Palace. Kepa Arrizabalaga jadi pahlawan, The Gunners ditunggu Chelsea.
Arsenal sukses merekrut Noni Madueke dan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea, serta gelandang Christian Norgaard dari Brentford dan Martin Zubimendi dari Real Sociedad.
Kepa Arrizabalaga bergabung dengan Arsenal dengan kontrak tiga tahun dari Chelsea setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Bournemouth.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved