Newcastle United vs Manchester City: Manchester City Tekuk Newcastle 3-1, Brace Omar Marmoush Jadi Penentu

Manchester City melaju ke perempat final Piala FA setelah kalahkan Newcastle 3-1. Omar Marmoush kembali jadi bintang dengan dua gol ke gawang The Magpies.(Manchester City)

OMAR Marmoush kembali menjadi momok menakutkan bagi Newcastle United. Penyerang asal Mesir tersebut memborong dua gol untuk membawa Manchester City bangkit dari ketertinggalan dan menang 3-1 dalam laga putaran kelima FA Cup di St James' Park.

Kemenangan ini memastikan langkah skuad asuhan Pep Guardiola ke babak perempat final untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut. Hasil ini sekaligus memupus ambisi Eddie Howe untuk membawa The Magpies kembali berlaga di Wembley musim ini.

Tekanan Awal Tuan Rumah

Pep Guardiola sempat menyebut laga di markas Newcastle sebagai "mimpi buruk", dan hal itu terbukti di awal pertandingan. Newcastle tampil dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Sebelum mencetak gol, Nick Woltemade hampir membawa tuan rumah unggul lewat sundulan, namun bola berhasil disapu di garis gawang oleh Nico Gonzalez.

Baca juga : Preview FA Cup Newcastle vs Man City: Kesiapan Tim dan Prediksi Susunan Pemain

Stadion akhirnya bergemuruh saat Harvey Barnes berhasil memecah kebuntuan. Lolos dari jebakan offside setelah menerima umpan terobosan Sandro Tonali, Barnes melakukan aksi individu sebelum melepaskan tembakan melengkung kaki kanan yang bersarang tepat di pojok gawang.

Kebangkitan Manchester City

Gol Barnes seolah membangunkan "singa" yang tertidur. Manchester City merespons dengan mengurung pertahanan tuan rumah. Usai tekanan bertubi-tubi, Savinho berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan silang Jeremy Doku, bola yang gagal disapu pertahanan Newcastle mengenai lutut Savinho dan memantul masuk ke gawang.

Memasuki babak kedua, dominasi City kian tak terbendung. Omar Marmoush membawa tim tamu berbalik unggul 2-1 setelah memanfaatkan umpan tarik Matheus Nunes dari sisi kanan. Marmoush menunjukkan ketenangan luar biasa dengan melakukan satu sentuhan sebelum melepaskan tembakan keras di tiang jauh.

Hanya berselang beberapa menit, Marmoush memastikan kemenangan City lewat gol keduanya. Penyerang haus gol ini melepaskan tembakan bak roket dari luar kotak penalti yang membuat kiper Aaron Ramsdale tak berkutik. Catatan ini semakin mempertegas dominasi Marmoush atas Newcastle, di mana ia telah mencetak tujuh gol hanya dalam enam pertemuan melawan tim asal Tyneside tersebut.

Skor 3-1 bertahan hingga laga usai. Manchester City tetap menjaga asa untuk mempertahankan dominasi mereka di kompetisi domestik, sementara Newcastle harus kembali gigit jari setelah sebelumnya juga disingkirkan City dari ajang Carabao Cup bulan lalu. (BBC/Z-2)