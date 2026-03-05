Pantang Menyerah, Matheus Nunes Tegaskan Man City Siap Kejar Arsenal Hingga Akhir

Gelandang Manchester City, Matheus Nunes, menegaskan timnya pantang menyerah dalam perburuan gelar juara meski kini tertinggal 7 poin dari Arsenal.(Manchester City)

GELANDANG Manchester City, Matheus Nunes, menegaskan timnya akan terus memberikan tekanan kepada Arsenal dalam perburuan gelar juara Liga Premier Inggris musim ini. Pernyataan ini muncul setelah The Cityzens harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest dalam laga imbang 2-2 yang dramatis di Stadion Etihad, Rabu malam.

Hasil imbang tersebut membuat Manchester City kini tertinggal tujuh poin di belakang pemuncak klasemen, Arsenal. Meski jarak kian melebar, Nunes menyatakan bahwa mentalitas juara skuad asuhan Pep Guardiola tidak akan goyah hingga pertandingan terakhir musim ini.

Drama di Etihad Stadium

Manchester City sebenarnya mendominasi jalannya pertandingan sejak babak pertama. Antoine Semenyo kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa City unggul. Namun, keunggulan itu sirna pada menit ke-56 setelah Morgan Gibbs-White berhasil menyamakan kedudukan bagi Forest.

Pertandingan semakin memanas enam menit berselang. Rodri menunjukkan penyelesaian klinis yang membawa City kembali memimpin 2-1. Namun, kemenangan yang sudah di depan mata sirna lewat aksi spektakuler Elliot Anderson. Pemain Forest tersebut melepaskan tembakan dari jarak 25 meter yang tak mampu dihalau, memaksa City harus rela mengakhiri laga dengan satu poin.

Etos Kerja yang Tak Tergoyahkan

Menanggapi situasi klasemen saat ini, Matheus Nunes menekankan pentingnya menjaga etos kerja tim. Pemain asal Portugal tersebut menegaskan bahwa berapa pun jarak poin dengan Arsenal, City tidak akan berhenti mengejar.

“Kami harus terus bekerja dengan cara yang sama,” ujar Nunes. “Etos kerja kami tidak akan berubah, tidak peduli berapa poin kami tertinggal [dari Arsenal]. Kami bisa saja tertinggal 15 poin dan kami akan tetap mencoba mengejar mereka.”

Evaluasi Stabilitas Tim

Selain menyoroti semangat juang tim, Nunes juga memberikan catatan mengenai pentingnya menjaga konsentrasi. Menurutnya, City harus lebih stabil di lini pertahanan, terutama saat mereka sedang mendominasi permainan. Baginya, kebobolan saat tim sedang berada di atas angin adalah hal yang harus diminimalisir agar mereka bisa menyapu bersih kemenangan di laga-laga sisa.

Kini, fokus Manchester City beralih untuk memangkas selisih tujuh poin tersebut. Dengan kompetisi yang masih menyisakan laga-laga krusial, pesan Nunes jelas: perlombaan menuju takhta juara belum berakhir. (Manchester City/Z-2)