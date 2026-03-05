Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Pantang Menyerah, Matheus Nunes Tegaskan Man City Siap Kejar Arsenal Hingga Akhir

Thalatie K Yani
05/3/2026 06:46
Pantang Menyerah, Matheus Nunes Tegaskan Man City Siap Kejar Arsenal Hingga Akhir
Gelandang Manchester City, Matheus Nunes, menegaskan timnya pantang menyerah dalam perburuan gelar juara meski kini tertinggal 7 poin dari Arsenal.(Manchester City)

GELANDANG Manchester City, Matheus Nunes, menegaskan timnya akan terus memberikan tekanan kepada Arsenal dalam perburuan gelar juara Liga Premier Inggris musim ini. Pernyataan ini muncul setelah The Cityzens harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest dalam laga imbang 2-2 yang dramatis di Stadion Etihad, Rabu malam.

Hasil imbang tersebut membuat Manchester City kini tertinggal tujuh poin di belakang pemuncak klasemen, Arsenal. Meski jarak kian melebar, Nunes menyatakan bahwa mentalitas juara skuad asuhan Pep Guardiola tidak akan goyah hingga pertandingan terakhir musim ini.

Drama di Etihad Stadium

Manchester City sebenarnya mendominasi jalannya pertandingan sejak babak pertama. Antoine Semenyo kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa City unggul. Namun, keunggulan itu sirna pada menit ke-56 setelah Morgan Gibbs-White berhasil menyamakan kedudukan bagi Forest.

Baca juga : Manchester City vs Nottingham Forest: Pep Guardiola Ungkap Perburuan Gelar Belum Berakhir!

Pertandingan semakin memanas enam menit berselang. Rodri menunjukkan penyelesaian klinis yang membawa City kembali memimpin 2-1. Namun, kemenangan yang sudah di depan mata sirna lewat aksi spektakuler Elliot Anderson. Pemain Forest tersebut melepaskan tembakan dari jarak 25 meter yang tak mampu dihalau, memaksa City harus rela mengakhiri laga dengan satu poin.

Etos Kerja yang Tak Tergoyahkan

Menanggapi situasi klasemen saat ini, Matheus Nunes menekankan pentingnya menjaga etos kerja tim. Pemain asal Portugal tersebut menegaskan bahwa berapa pun jarak poin dengan Arsenal, City tidak akan berhenti mengejar.

“Kami harus terus bekerja dengan cara yang sama,” ujar Nunes. “Etos kerja kami tidak akan berubah, tidak peduli berapa poin kami tertinggal [dari Arsenal]. Kami bisa saja tertinggal 15 poin dan kami akan tetap mencoba mengejar mereka.”

Evaluasi Stabilitas Tim

Selain menyoroti semangat juang tim, Nunes juga memberikan catatan mengenai pentingnya menjaga konsentrasi. Menurutnya, City harus lebih stabil di lini pertahanan, terutama saat mereka sedang mendominasi permainan. Baginya, kebobolan saat tim sedang berada di atas angin adalah hal yang harus diminimalisir agar mereka bisa menyapu bersih kemenangan di laga-laga sisa.

Kini, fokus Manchester City beralih untuk memangkas selisih tujuh poin tersebut. Dengan kompetisi yang masih menyisakan laga-laga krusial, pesan Nunes jelas: perlombaan menuju takhta juara belum berakhir. (Manchester City/Z-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved