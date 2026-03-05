Mikel Arteta Puji Karakter "Baja" Pemain Arsenal Usai Taklukkan Brighton

Mikel Arteta puji determinasi pemain Arsenal yang sukses amankan kemenangan 1-0 di markas Brighton. (Arsenal)

MANAJER Arsenal, Mikel Arteta, memuji habis-habisan karakter dan determinasi anak asuhnya setelah berhasil mengamankan kemenangan krusial 1-0 atas Brighton & Hove Albion. Gol tunggal Bukayo Saka di awal laga memastikan The Gunners membawa pulang tiga poin sekaligus memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen Premier League.

Bagi Arteta, kemenangan ini bukan sekadar soal taktik, melainkan tentang gairah dan komitmen luar biasa untuk mempertahankan keunggulan di tengah jadwal pertandingan yang sangat padat.

Menang di Tengah Kelelahan Fisik

Arteta mengakui bahwa timnya sempat menunjukkan tanda-tanda kelelahan akibat intensitas tinggi dari rentetan laga sebelumnya. Namun, ia merasa puas karena para pemain mampu menutupi kekurangan tersebut dengan sikap pantang menyerah.

“Saya menyukainya. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit, kami sudah tahu itu. Kami telah memainkan begitu banyak pertandingan dengan intensitas dan tuntutan yang sangat tinggi. Anda bisa melihat di momen-momen tertentu kami kekurangan kesegaran, terutama saat menguasai bola,” ujar Arteta usai pertandingan.

Ia menambahkan bahwa dalam kondisi fisik yang terkuras, ketenangan sering kali hilang. "Jadi ketika Anda tidak bisa melakukan itu [bermain tenang], Anda harus melakukan banyak hal baik lainnya. Jika Anda ingin menang di liga ini, terutama di sini, di markas Brighton, tim harus menunjukkan keinginan, tekad, dan sikap yang luar biasa untuk memenangkan pertandingan.”

Apresiasi untuk Pemain dan Rekor Bukayo Saka

Kemenangan ini terasa lebih impresif karena diraih tepat setelah Arsenal melewati dua laga derby London yang menguras emosi melawan Tottenham Hotspur dan Chelsea. Arteta mengungkapkan banyak pemainnya yang sebenarnya tidak dalam kondisi bugar sepenuhnya.

“Secara emosional, kami harus menangani banyak hal. Banyak pemain yang memiliki masalah fisik, tidak benar-benar berlatih, namun tetap melaluinya. Jadi saya sangat menghargai apa yang mereka lakukan,” tambahnya.

Secara khusus, Arteta memberikan pujian bagi sang pahlawan kemenangan, Bukayo Saka. Laga ini menjadi penampilan ke-300 Saka bersama Arsenal, sebuah pencapaian langka bagi pemain seusianya.

“Itu adalah angka yang besar baginya, angka yang luar biasa di usianya, ditambah dengan kontribusi yang telah ia berikan dalam 300 pertandingan tersebut. Jadi selamat untuknya. Merupakan suatu kebahagiaan memilikinya di tim,” puji Arteta.

Energi dari Pendukung Tandang

Menutup pernyataannya, manajer asal Spanyol tersebut memberikan apresiasi setinggi langit bagi para pendukung setia Arsenal yang hadir di Amex Stadium. Baginya, dukungan mereka menjadi energi tambahan yang krusial bagi tim.

“Saya menyukai koneksi dengan orang-orang kami [pendukung]. Maksud saya, pendukung kami sangat fenomenal sepanjang malam. Betapa keras suara mereka, betapa bersemangatnya mereka. Cara mereka menjalani momen ini bersama kami sangat luar biasa,” pungkasnya.

Kemenangan ini membawa Arsenal terus melaju di jalur juara, membuktikan mentalitas skuad asuhan Arteta semakin matang dalam menghadapi tekanan di sisa musim. (Arsenal/Z-2)