Eddie Howe Puji Mentalitas Baja Newcastle: Kalahkan MU Meski Bermain dengan 10 Orang

Manajer Newcastle United, Eddie Howe(Newcastle United)

MANAJER Newcastle United, Eddie Howe, melabeli kemenangan 2-1 timnya atas Manchester United sebagai "malam yang luar biasa". Meski harus bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama, The Magpies menunjukkan resiliensi tinggi untuk mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Newcastle mendominasi laga sejak awal, namun situasi berubah sulit ketika Jacob Ramsey menerima kartu merah. Howe sendiri menilai keputusan wasit tersebut sangat tidak adil bagi timnya.

“Malam yang luar biasa. Itu adalah performa hebat sepanjang laga, baik saat 11 lawan 11 maupun 11 lawan 10. Saya pikir kami layak menang,” ujar Howe kepada BBC Match of the Day. “Emosi utama kami adalah mencoba menyusun strategi bagaimana kami bermain di babak kedua. Saya pikir pengusiran Jacob Ramsey sangat kejam. Saya rasa dia tidak sedang mencari penalti di sana.”

Keajaiban William Osula

Kemenangan Newcastle dipastikan lewat gol spektakuler pemain pengganti, William Osula, pada menit ke-90. Howe mengungkapkan bahwa gol tersebut adalah hasil dari kerja keras luar biasa sang pemain di sesi latihan.

“Dia melakukan 10 tembakan di akhir latihan dan masih menginginkan lebih. Dia memberikan momen luar biasa bagi suporter di sini. Semoga ini menjadi titik balik baginya,” tambah Howe.

Bagi Osula, mencetak gol kemenangan melawan "Setan Merah" adalah perasaan terbaik yang pernah ia rasakan. Ia mengakui telah melatih gerakan cut-inside dan penyelesaian akhir tersebut berkali-kali.

“Ketika saya masuk, saya hanya berdoa agar bisa mencetak gol dan membuat sesuatu terjadi. Kemarin saya melatih hal itu di latihan, masuk ke dalam dan menyelesaikannya, jadi kerja keras itu membuahkan hasil,” kata Osula kepada TNT Sports.

Peran Krusial Aaron Ramsdale dan Dukungan Suporter

Kiper Aaron Ramsdale, yang kembali ke starting XI, tampil impresif di bawah mistar gawang. Ia memuji atmosfer St James' Park yang membuat Newcastle seolah tetap bermain dengan jumlah pemain lengkap meskipun Ramsey diusir.

“Sangat menyenangkan. Dengan 10 orang, kami merasa seperti memiliki 13 orang karena dukungan penonton. Ini malam yang luar biasa bagi kami,” tutur Ramsdale.

Mengenai gol Osula, Ramsdale mengaku ikut merayakannya dengan emosional. “Saya terus berlari dan melakukan knee slide sendirian. Saya sangat senang untuk William; dia memiliki semua atribut, dia hanya perlu lebih percaya pada dirinya sendiri dan dia membuktikannya malam ini.”

Kemenangan ini membuktikan Newcastle mampu bersaing dengan tim papan atas mana pun. Dengan tiga poin krusial ini, The Magpies berhasil memperbaiki posisi mereka di klasemen sekaligus memberikan kekalahan perdana bagi Manchester United di bawah asuhan Michael Carrick pada tahun 2026. (Newcastle United/Z-2)