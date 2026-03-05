Newcastle vs MU: Drama 10 Pemain, Gol Menit ke-90 Osula Tumbangkan Setan Merah

Newcastle United sukses bekuk Manchester United 2-1 di St James' Park. William Osula jadi pahlawan lewat gol telat, berikan kekalahan perdana bagi Michael Carrick.(Newcastle United)

NEWCASTLE United berhasil memetik kemenangan dramatis 2-1 atas Manchester United di St James' Park. Meski bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama, gol telat William Osula pada menit ke-90 memastikan kemenangan kandang keempat berturut-turut The Magpies atas "Setan Merah" di Liga Premier Inggris. Hasil ini sekaligus menjadi kekalahan perdana bagi Michael Carrick sejak menukangi Manchester United.

Newcastle datang dengan modal kurang meyakinkan setelah hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh laga terakhir. Sebaliknya, Manchester United asuhan Carrick sedang dalam performa menanjak dengan enam kemenangan dari tujuh laga. Namun, atmosfer St James' Park justru memicu semangat tuan rumah untuk tampil agresif sejak sepak mula.

Babak Pertama yang Penuh Drama

Dominasi Newcastle terlihat di 15 menit awal. Kieran Trippier hampir membawa tuan rumah unggul jika umpan silangnya tidak membentur tiang gawang. Tekanan berlanjut melalui Anthony Elanga dan Harvey Barnes, namun penyelesaian akhir yang buruk membuat skor tetap kacamata.

Tim tamu baru mulai keluar dari tekanan mendekati jeda. Kobbie Mainoo dan Matheus Cunha memaksa kiper Aaron Ramsdale melakukan penyelamatan gemilang. Drama memuncak di masa injury time babak pertama ketika Jacob Ramsey menerima kartu kuning kedua karena dianggap melakukan simulasi (diving).

Meski bermain dengan 10 orang, Newcastle justru mendapatkan penalti tak lama kemudian setelah Anthony Gordon dijatuhkan oleh Bruno Fernandes. Gordon yang maju sebagai eksekutor sukses membawa The Toon Army unggul. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Casemiro berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sundulan memanfaatkan tendangan bebas Fernandes tepat sebelum peluit babak pertama berakhir.

Penyelamatan Krusial dan Gol Kemenangan

Di babak kedua, meski kalah jumlah pemain, Newcastle tetap mampu mengimbangi penguasaan bola. Anthony Gordon dan Sandro Tonali beberapa kali menciptakan peluang berbahaya yang sayangnya gagal menemui sasaran.

Memasuki 20 menit terakhir, Manchester United mulai mendominasi. Leny Yoro dan Joshua Zirkzee hampir saja membalikkan keadaan, namun performa impresif Aaron Ramsdale di bawah mistar gawang Newcastle menjadi penghalang utama bagi tim tamu.

Kegagalan Manchester United memanfaatkan peluang harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, pemain pengganti William Osula melepaskan tembakan melengkung indah dari sisi kanan yang bersarang tepat di pojok gawang Senne Lammens. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan dan menggagalkan ambisi Manchester United untuk memperkokoh posisi di empat besar.

Bagi Newcastle, ini merupakan kemenangan kandang pertama mereka di Premier League dalam hampir dua bulan terakhir, sekaligus menjadi bukti ketangguhan mental skuad asuhan Eddie Howe di hadapan pendukungnya sendiri.(Flash Score/Z-2)