Newcastle United vs Manchester United, Michael Carrick: MU masih Haus Kemenangan

Pelatih kepala sementara Manchester United, Michael Carrick.(Manchester United)

MANCHESTER United menunjukkan tren positif sejak ditangani Michael Carrick. Sang pelatih menegaskan timnya belum puas dan masih berambisi meraih lebih banyak kemenangan demi mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan.

Setan Merah akan bertandang ke markas Newcastle pada lanjutan Liga Primer Inggris di St James Park, Kamis (5/3) dini hari pukul 03.15 WIB.

Carrick mengatakan skuadnya tengah menikmati momentum setelah kebangkitan performa dalam beberapa pekan terakhir. Dia menegaskan timnya masih memiliki ambisi besar untuk mempertahankan konsistensi hingga akhir musim.

Baca juga : Preview Newcastle United vs Manchester United: Misi Michael Carrick di Markas Mantan

“Kami jelas masih haus kemenangan. Kami ingin mempertahankan momentum ini selama mungkin dan tetap konsisten,” kata Carrick.

United kini menempati posisi ketiga klasemen Premier League usai menundukkan Crystal Palace dengan skor 2-1 pada laga akhir pekan lalu. Kemenangan tersebut menjadi yang keenam dari tujuh pertandingan sejak Carrick ditunjuk sebagai manajer hingga akhir musim pada pertengahan Januari.

Meski begitu, Carrick menegaskan timnya tidak ingin terlena oleh hasil positif yang diraih belakangan ini. Dia juga menekankan pentingnya fokus pada pertandingan yang sedang dihadapi alih-alih memikirkan target terlalu jauh ke depan.

Baca juga : Newcastle vs MU: Magpies Terjepit, Setan Merah Sedang On-Fire!

“Kami tidak akan terbawa suasana. Kami harus memanfaatkan rasa percaya diri ini, tetapi juga menyadari bahwa meraih kemenangan beruntun bukan hal yang mudah,” ujarnya.

“Kami berada di posisi yang baik dan para pemain memang pantas mendapatkannya. Sekarang tugas kami adalah memaksimalkan peluang dari posisi ini,” ujarnya.

Carrick juga memuji kualitas serta sikap para pemainnya yang dinilai menunjukkan keseimbangan antara kemampuan individu dan kekompakan tim. Ia menegaskan semangat kolektif dan solidaritas tim bakal menjadi faktor penting dalam kebangkitan MU.

“Dari segi bakat dan kemampuan, para pemain sudah menunjukkan kualitasnya. Namun yang tidak kalah penting adalah kebiasaan baik, perilaku positif, dan bagaimana mereka saling mendukung ketika tim harus berjuang keras di lapangan,” tuturnya. (AFP/I-1)