Michael Carrick, Figur Penyelamat Manchester United dan Masa Depan yang Membentang

Michael Carrick mulai menunjukkan bahwa pemahamannya terhadap kultur Manchester United menjadi salah satu aset penting bagi kebangkitan tim. Sejak kembali ditunjuk sebagai head coach interim pada Januari 2026, ia tidak hanya menghadirkan stabilitas, tetapi juga membawa tim menyamai salah satu start terbaik dalam sejarah Premier League.
Performa awal tersebut langsung mengubah atmosfer di Old Trafford, dengan United kembali tampil kompetitif dalam perburuan papan atas klasemen.
|Kategori
|Detail Statistik
|Klub Saat Ini
|Manchester United (Head Coach Interim)
|Tanggal Penunjukan
|13 Januari 2026
|Poin per Pertandingan (PPM)
|±2,5 (berdasarkan 23 poin dari 9 laga)
|Rekor 9 Laga Pertama
|23 poin (7 menang, 2 imbang, 0 kalah)
|Formasi Favorit
|4-2-3-1
Kembalinya Carrick membawa perubahan signifikan pada lini tengah Setan Merah. Dengan pendekatan yang lebih tenang dan fokus pada sirkulasi bola, United kini lebih dominan dalam penguasaan bola dibandingkan era sebelumnya. Kemenangan 2-0 atas Manchester City di awal masa jabatannya menjadi bukti nyata bahwa taktik Carrick mampu meredam manajer elite sekaliber Pep Guardiola.
Michael Carrick bukan lagi sekadar pelatih interim biasa. Dengan rekor yang ia ciptakan dan performa tim yang menanjak, spekulasi mengenai pengangkatannya sebagai manajer tetap (permanent head coach) mulai menguat di kalangan pendukung setia Old Trafford. Sisa musim 2025/2026 akan menjadi ujian final bagi sang legenda untuk membuktikan kepantasannya memimpin proyek jangka panjang Manchester United.
Newcastle United bungkam MU 2-1 lewat gol telat William Osula. Eddie Howe sebut kartu merah Jacob Ramsey tak adil, namun puji kerja keras timnya.
Kiper MU Senne Lammens kecewa berat setelah rekor 11 laga tak terkalahkan Setan Merah patah.
Manajer MU Michael Carrick mengaku kecewa berat setelah rekor tak terkalahkannya diputus Newcastle United.
Newcastle United sukses bekuk Manchester United 2-1 di St James' Park. William Osula jadi pahlawan lewat gol telat, berikan kekalahan perdana bagi Michael Carrick.
PELATIH Manchester United, Michael Carrick, mengakui kekalahan 1-2 dari Newcastle United sebagai pukulan menyakitkan.
LANGKAH impresif Manchester United di bawah arahan Michael Carrick akhirnya terhenti. Bertandang ke markas Newcastle United di St James’ Park, Kamis (5/3) dini hari, Setan Merah takluk 1-2.
MANCHESTER United menunjukkan tren positif sejak ditangani Michael Carrick.
Preview Newcastle United vs Manchester United Liga Inggris 2026. Analisis formasi, cedera pemain, dan misi Michael Carrick di markas mantan klubnya.
Harvey Barnes menjadi bintang kemenangan Newcastle United usai mencetak dua gol ke gawang Manchester United, pada menit 49 dan 64 di laga Liga Primer Inggris..
