Skuad MU(Manchester United)

Michael Carrick mulai menunjukkan bahwa pemahamannya terhadap kultur Manchester United menjadi salah satu aset penting bagi kebangkitan tim. Sejak kembali ditunjuk sebagai head coach interim pada Januari 2026, ia tidak hanya menghadirkan stabilitas, tetapi juga membawa tim menyamai salah satu start terbaik dalam sejarah Premier League.

Performa awal tersebut langsung mengubah atmosfer di Old Trafford, dengan United kembali tampil kompetitif dalam perburuan papan atas klasemen.

Statistik Manajerial Michael Carrick (Update Maret 2026)

Kategori Detail Statistik Klub Saat Ini Manchester United (Head Coach Interim) Tanggal Penunjukan 13 Januari 2026 Poin per Pertandingan (PPM) ±2,5 (berdasarkan 23 poin dari 9 laga) Rekor 9 Laga Pertama 23 poin (7 menang, 2 imbang, 0 kalah) Formasi Favorit 4-2-3-1

Analisis Taktik dan Dampak

Kembalinya Carrick membawa perubahan signifikan pada lini tengah Setan Merah. Dengan pendekatan yang lebih tenang dan fokus pada sirkulasi bola, United kini lebih dominan dalam penguasaan bola dibandingkan era sebelumnya. Kemenangan 2-0 atas Manchester City di awal masa jabatannya menjadi bukti nyata bahwa taktik Carrick mampu meredam manajer elite sekaliber Pep Guardiola.

Update Skuad: Jelang laga melawan Newcastle United (5 Maret 2026), Carrick mengonfirmasi bahwa Lisandro Martinez belum siap untuk merumput. Fokus tim saat ini adalah menjaga konsistensi di empat besar klasemen Mata Uang Rupiah bukan menjadi kendala bagi manajemen untuk memberikan bonus kemenangan bagi skuad yang terus impresif.

Kesimpulan

Michael Carrick bukan lagi sekadar pelatih interim biasa. Dengan rekor yang ia ciptakan dan performa tim yang menanjak, spekulasi mengenai pengangkatannya sebagai manajer tetap (permanent head coach) mulai menguat di kalangan pendukung setia Old Trafford. Sisa musim 2025/2026 akan menjadi ujian final bagi sang legenda untuk membuktikan kepantasannya memimpin proyek jangka panjang Manchester United.