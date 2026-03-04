Newcastle vs Man United: Misi United Genapi Rekor 12 Laga tidak Terkalahkan

Jika berhasil mencuri poin di St James' Park, Carrick tidak hanya menjaga kesucian rekor kepemimpinannya, tetapi juga membawa United semakin kokoh di persaingan tiga besar klasemen.(Manchester United)

MANCHESTER United berpeluang memperpanjang tren positif mereka saat melawat ke St James' Park pada Kamis (5/3/2026) dini hari. Laga pekan ke-29 ini menjadi kesempatan bagi Setan Merah untuk menggenapi rekor tak terkalahkan mereka di Liga Inggris.

United berpeluang mengukir 12 pertandingan tidak terkalahkan di Premier League secara beruntun, sebuah rangkaian impresif yang dimulai sejak kemenangan atas Newcastle pada laga Boxing Day lalu.

Bagi sang pelatih interim, Michael Carrick, pertandingan ini juga menjadi ujian untuk menjaga rapor pribadinya yang luar biasa. Sejak resmi menjabat pada 13 Januari 2026, Carrick telah melewati 9 laga pertamanya tanpa tersentuh kekalahan.

Jika berhasil mencuri poin di Tyneside, Carrick tidak hanya menjaga kesucian rekor kepemimpinannya, tetapi juga membawa United semakin kokoh di persaingan tiga besar klasemen.

Kabar Tim: Update Skuad Michael Carrick

Pascakemenangan dramatis atas Palace, Michael Carrick mengungkapkan bahwa dua bek senior, Harry Maguire dan Luke Shaw, sempat mengalami gangguan kesehatan menjelang laga. Shaw bahkan terpaksa ditarik keluar lebih awal setelah berbenturan dengan Daniel Munoz. Tim medis masih memantau apakah keduanya cukup bugar untuk menghadapi jadwal padat di markas Newcastle.

Selain itu, status trio Mason Mount, Lisandro Martinez, dan Matthijs de Ligt masih menjadi tanda tanya setelah absen di laga terakhir. Carrick diperkirakan akan memberikan pembaruan lebih lanjut melalui sesi jumpa pers resmi sebelum pertandingan. Sementara itu, pemain muda Patrick Dorgu dipastikan tetap absen karena masih menjalani pemulihan cedera panjang.

Analisis Taktik: Menguji Mentalitas The Magpies

Newcastle United tengah berada dalam tekanan hebat setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Manchester City dan Everton. Kekalahan terakhir dengan skor 2-3 dari Everton terasa sangat menyesatkan bagi tim asuhan Eddie Howe, setelah gol penyeimbang Jacob Murphy pada menit ke-82 langsung dibalas oleh gol kemenangan lawan hanya beberapa detik kemudian.

Absennya Bruno Guimaraes di lini tengah Newcastle menjadi celah besar yang bisa dimanfaatkan oleh duet Kobbie Mainoo dan Bruno Fernandes untuk mendikte permainan. Harapan gol United kini tertumpu pada Benjamin Sesko, yang telah mencatatkan performa impresif dengan mencetak empat gol dalam lima penampilan terakhirnya.

Rangkaian tak terkalahkan Manchester United saat ini sebenarnya dimulai saat menghadapi lawan yang sama pada laga Boxing Day lalu, di mana gol voli spektakuler Patrick Dorgu membawa United menang tipis 1-0.

Meski St James' Park dikenal sebagai stadion yang sulit ditaklukkan, performa kontras kedua tim saat ini menempatkan tim tamu sebagai unggulan. Jika mampu meraih kemenangan, Manchester United akan semakin kokoh di posisi tiga besar dan menjauh dari kejaran Liverpool dalam perebutan tiket otomatis Liga Champions musim depan. (I-1)