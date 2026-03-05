Bukayo Saka Rayakan Penampilan ke-300 dengan Gol Kemenangan Arsenal

Bukayo Saka rayakan penampilan ke-300 bersama Arsenal dengan gol kemenangan atas Brighton. (Arsenal)

MALAM yang bersejarah bagi Bukayo Saka berakhir dengan sempurna. Produk asli akademi Arsenal tersebut menandai penampilan ke-300 bagi tim utama The Gunners dengan mencetak gol tunggal kemenangan saat menghadapi Brighton & Hove Albion, Rabu malam.

Gol yang tercipta pada menit kesembilan tersebut tidak hanya menjadi kado pribadi bagi Saka, tetapi juga sangat krusial bagi tim. Kemenangan 1-0 ini membuat posisi Arsenal di puncak klasemen Premier League semakin kokoh dengan keunggulan tujuh poin dari pesaing terdekatnya.

Pemain Termuda Keempat yang Mencapai "Triple Century"

Dalam usia 24 tahun 180 hari, Saka resmi menjadi pemain termuda keempat dalam sejarah Arsenal yang mencapai tonggak 300 penampilan. Ia menyusul jejak para legenda seperti David O’Leary, Cesc Fabregas, dan Liam Brady yang mencapai angka tersebut di usia yang lebih muda.

Usai pertandingan, pemain bernomor punggung 7 tersebut mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian spesial ini.

“Ya, saya sangat bangga, sangat bahagia. Saya merasa sangat diberkati. Ini adalah hari yang indah bagi saya dan keluarga saya. Untuk melengkapinya dengan kemenangan besar dan sebuah gol, saya sangat bersyukur. Mari kita terus melaju seperti ini. Mari terus nikmati perjalanan ini dan berlanjut seperti ini,” ujar Saka.

Proses Gol Kemenangan

Gol ke-79 Saka untuk Arsenal tersebut lahir dari inisiatif individunya yang tajam. Bergerak dari sisi kanan, ia menusuk ke dalam sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang sempat membentur pemain lawan dan melewati kiper Bart Verbruggen.

Saka mengaku sempat mengevaluasi permainannya di menit-menit awal sebelum akhirnya memutuskan untuk tampil lebih agresif.

“Saya sempat melakukan aksi sebelumnya di mana saya pikir saya bisa sedikit lebih langsung (direct). Saat saya mendapatkan bola berikutnya, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya akan bermain langsung dan melakukannya. Saya melakukan itu, menusuk ke dalam, dan melepaskan tembakan. Awalnya saya tidak tahu bagaimana bola itu masuk, tapi gol tetaplah gol, jadi kami akan menerimanya!” jelasnya.

Kemenangan Signifikan di Jalur Juara

Kemenangan ini dirasakan sangat signifikan di tengah persaingan ketat menuju gelar juara. Arsenal menunjukkan mentalitas pejuang untuk mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.

“Kami memperjuangkannya. Pada akhirnya, kami mendapatkan kemenangan, kami mendapatkan hasil yang kami inginkan. Ya, kami merasa senang dengan hal itu. Pertandingan terus berdatangan. Kami terus mendapatkan hasil dan itulah cara yang harus kami pertahankan,” pungkas Saka.

Dengan performa konsisten dan rekor individu yang terus pecah, Bukayo Saka membuktikan dirinya bukan sekadar talenta muda, melainkan pilar utama dalam ambisi Arsenal meraih kejayaan musim ini. (Arsenal/Z-2)