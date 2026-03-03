Preview Brighton Vs Arsenal, Mampukah The Gunners Meredam Rasa Gugup?

Arsenal(Instagram/@arsenal)

LAGA Brighton vs Arsenal akan berlangsung di Stadion Amex, Kamis (5/3) dini hari pikul 02.30 WIB, the Gunners bukan hanya memburu kemenangan di Liga Inggris ketiga beruntun tetapi juga perlu meredam kegugupan yang mulai makin terlihat di fase krusial musim ini.

Kemenangan 2-1 atas Chelsea akhir pekan lalu menjaga posisi Arsenal di puncak klasemen. Namun, performa mereka tidak meyakinkan. Dua gol lahir dari situasi bola mati sedangkan permainan terbuka kurang tajam. Chelsea kemudian justru bisa tampil menekan meski bermain dengan 10 orang.

Berkaca dari laga kontra Chelsea, legenda Arsena Ian Wright menilai mantan timnya masih kerap menunjukkan tanda-tanda gugup saat laga memasuki menit akhir. Hal itu harus diatasi karena potensial menjadi masalah yang merugikan jika Arsenal kehilangan poin di sisa musim yang krusial ini.

“Arsenal terlihat gugup di fase akhir pertandingan. Mereka harus memaksimalkan peluang lebih awal agar bisa bermain lebih tenang menjelang akhir,” ujar Wright dikutip Daily Mail.

“Tugasnya memang selesai dan saya senang. Namun saya akan tetap cemas di laga berikutnya karena melihat hal yang sama kembali terjadi di babak kedua,” tambahnya.

Arsenal memang tampil solid ketika di laga tandang. Mereka tak terkalahkan dalam 11 pertandingan tandang di semua ajang. Produktivitasnya pun meningkat signifikan.

Jika pada periode Agustus hingga Desember mereka rata-rata mencetak 1,2 gol per laga tandang, sejak pergantian tahun angkanya melonjak menjadi 2,3 gol per pertandingan.

Sang pelatih Mikel Arteta memberi sinyal rotasi di markas Brighton. Jelang akhir musim yang terus dekat, Arteta menyadari timnya tidak boleh melakukan kesalahan lantaran tipisnya margin persaingan. Menurutnya, duel-duel kecil sering menjadi penentu.

“Kami belum mempertahankan susunan pemain yang sama. Kami harus melakukan perubahan dan memberi kesempatan kepada semua pemain agar tetap bugar,” kata Arteta dikutip laman klub.

“Perbedaannya sangat kecil. Duel di akhir laga yang menentukan hasil. Kami berharap bisa terus memainkan laga besar seperti ini,” imbuhnya.

Catatan pertemuan memang memberi keuntungan bagi Arsenal. The Gunners tak terkalahkan dalam lima lawatan terakhir ke markas Brighton sejak musim 2020/2021.

Di sisi lain, Brighton datang dengan kepercayaan diri tinggi. Dua kemenangan beruntun, termasuk 2-1 atas Nottingham Forest, menghidupkan kembali asa mereka menembus papan tengah. Pasukan Fabian Hurzeler kini menempati peringkat ke-11.

Brighton juga hanya menelan dua kekalahan kandang sepanjang musim liga. Meski begitu, konsistensi di Amex masih menjadi pekerjaan rumah setelah hanya satu kemenangan dalam empat laga kandang terakhir. (H-4)