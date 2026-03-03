Preview Manchester City vs Nottingham Forest, Guardiola Tekankan Mentalitas Tim

Pelatih Manchester City Pep Guardiola(Instagram/@mancity)

PELATIH City, Pep Guardiola, menuntut kekuatan mental dari para pemainnya jelang laga Manchester City vs Nottingham Forest di Stadion Etihad, Kamis (5/3) dini hari pukul 02.30 WIB. The Citizens tak punya banyak ruang untuk terpeleset jika ingin terus menekan pemuncak klasemen Liga Inggris, Arsenal.

Jadwal padat dan laga penting yang datang beruntun membutuhkan fokus City penuh pada sisa musim ini.

“Ketika memasuki dua atau tiga bulan terakhir musim, semuanya soal pola pikir. Februari sudah lewat, Maret tiba, sekarang semuanya ditentukan oleh mentalitas,” ujar Guardiola dikutip laman klub.

Man City baru saja menang tipis 1-0 atas Leeds United di Elland Road. Gol tunggal dicetak rekrutan Januari, Antoine Semenyo. Tiga dari empat kemenangan terakhir City di liga diraih dengan selisih satu gol. Hal itu menjadi indikasi efektivitas kini lebih utama ketimbang permainan atraktif ala Guardiola.

“Tidak masalah. Kami jalani satu pertandingan demi satu dan melakukan segalanya untuk menang. Pada akhirnya, itu yang harus dilakukan,” tegas Guardiola.

Momentum memang tengah berpihak kepada juara bertahan. Empat kemenangan beruntun di liga menjadi sinyal kebangkitan khas Man City di fase akhir musim. Meski masih terpaut lima poin dari Arsenal, rekor kandang mereka memberi optimisme.

Man City memenangi 16 dari 19 laga kandang liga terakhir dan di bawah Guardiola hampir selalu tampil dominan dalam laga tengah pekan di Etihad.

Adapun Nottingham Forest datang dengan misi berbeda bertahan di kasta tertinggi. Kekalahan 1-2 dari Brighton akhir pekan lalu membuat mereka hanya berjarak dua poin dari zona degradasi.

Pelatih anyar Forest, Vitor Pereira, belum menemukan sentuhan terbaik. Dua laga liga berakhir kekalahan sejak ia mengambil alih kursi pelatih. Secara keseluruhan, ia belum menang dalam 12 pertandingan terakhir di Liga Primer.

Catatan tandang Nottingham Forest pun kurang meyakinkan setelah lima kekalahan dalam tujuh laga tandang terakhir. Situasi itu membuat tugas mereka di Etihad kian berat. (H-4)