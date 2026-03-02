Liga Inggris : Mikel Arteta tidak Masalah Arsenal Disebut Set Piece FC

Pelatih Arsenal Mikel Arteta(instagram/@mikelarteta)

PELATIH Arsenal, Mikel Arteta, tak mempermasalahkan julukan Set Piece FC yang melekat pada timnya. Label itu kembali mencuat setelah dua gol dari sepak pojok kemenangan dalam pertandingan Arsenal vs Chelsea dengan skor 2-1 di Stadion Emirates, Minggu (1/3) malam.

Dua bek Arsenal, William Saliba dan Jurrien Timber, mencetak gol lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok. Usai laga, suporter tuan rumah merayakannya dengan nyanyian “set-piece again, ole, ole”.

Tambahan tiga poin itu membuat the Gunners unggul lima angka di puncak Liga Inggris. Musim ini Arsenal sudah mengoleksi 16 gol dari sepak pojok menyamai rekor liga yang sebelumnya dicatatkan Oldham dan West Bromwich Albion. Arteta menegaskan efektivitas set piece bagian penting dari strategi.

“Kami tahu pentingnya duel individu dalam situasi bola mati karena Chelsea adalah tim papan atas dalam menyerang maupun bertahan di momen itu,” ujar Arteta.

“Semua tim di liga ini punya kualitas dalam bola mati. Itu sangat penting. Kami sempat kehilangan poin akibat lemparan jauh dan belakangan tidak banyak mencetak gol dari set piece. Kali ini kami melakukannya, memiliki opsi seperti itu sangatlah bagus," imbuh Arteta.

Chelsea sempat membalas juga lewat sepak pojok ketika Piero Hincapie mencetak gol bunuh diri akibat salah mengantisipasi umpan Reece James. Namun secara umum, dominasi Arsenal dalam situasi bola mati kembali menjadi pembeda.

Meski demikian, tak semua pihak terkesan. Mantan striker Chelsea, Chris Sutton, melontarkan kritik tajam terhadap Arsenal. Dia menganggap gol sepak pojok seperti yang kerap dilakukan Arsenal membuat sepak bola tak indah dinikmati.

“Set piece Arsenal, lagi. Saya pikir mereka akan jadi juara. Jika mereka berhasil, apakah ini akan menjadi tim juara Liga Primer paling jelek dalam sejarah? Penampilannya tidak terlihat,” ujarnya kepada BBC Radio.

Arsenal kini berada dalam perburuan empat gelar setelah bangkit dari periode inkonsisten dengan menaklukkan Tottenham dan Chelsea secara beruntun. Manchester City masih membayangi dan akan menjamu Arsenal pada April. Namun, Arteta menilai timnya berada di jalur yang tepat.

“Kami sangat senang karena dalam sepekan terakhir menghadapi dua laga sulit. Sikap dan keinginan untuk tampil dominan membuat saya puas. Memasuki Maret, kami masih bertahan di semua kompetisi, kami berada di posisi teratas," kata Arteta.

Di kubu lawan, pelatih Chelsea Liam Rosenior mengakui kelemahan timnya dalam mengantisipasi bola mati kembali menjadi masalah. Dari 13 laga awalnya, the Blues sudah kebobolan sembilan gol dari situasi tersebut, lima di antaranya saat menghadapi Arsenal. Dia juga menyinggung aturan permainan yang dinilai memberi celah bagi duel fisik sebelum bola dilepaskan.

“Sangat mengecewakan kebobolan dua gol dari set play yang akhirnya membuat kami kalah,” ujar Rosenior.

“Kami sudah menyiapkan skema baru dan itu tidak berhasil. Arsenal mungkin tim terbaik di dunia dalam situasi ini. Kami harus memperbaikinya di latihan," imbuhnya.

