Brighton vs Arsenal: Menang Tipis 1-0, Meriam London Jauhi Man City 7 Poin

Arsenal kokoh di puncak klasemen Liga Inggris setelah bungkam Brighton 1-0 lewat gol Bukayo Saka. Skuad Mikel Arteta kini unggul 7 poin dari Manchester City.(Arsenal)

ARSENAL semakin kokoh di puncak klasemen Liga Premier Inggris setelah berhasil mencuri kemenangan tipis 1-0 dalam laga sengit melawan Brighton & Hove Albion. Kemenangan ini membuat keunggulan The Gunners atas Manchester City kini melebar menjadi tujuh poin secara provisioral, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka.

Menyadari tekanan dari Manchester City di posisi kedua, Arsenal hampir saja tertinggal di menit-menit awal. Sebuah operan ceroboh dari kiper David Raya membuat gawangnya terbuka lebar. Beruntung, sundulan heroik Gabriel Magalhães di garis gawang berhasil menghalau bola cungkil dari Carlos Baleba yang hampir saja bersarang di jaring Arsenal.

Momen Krusial Bukayo Saka

Brighton yang sedang dalam performa menurun harus membayar mahal kegagalan peluang tersebut. Bukayo Saka yang bergerak dari sisi kanan melepaskan tembakan mendatar dari tepi kotak penalti. Bola tersebut meluncur melewati sela-sela tangan dan kaki kiper Bart Verbruggen, mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan tim tamu.

The Seagulls mencoba memberikan respons, namun serangan mereka jarang mengancam gawang David Raya secara serius. Hal ini menjadi perhatian besar bagi manajer Fabian Hürzeler, mengingat Arsenal adalah tim dengan tingkat konversi poin terbaik di liga musim ini setelah berhasil mencetak gol lebih dulu.

Ketegangan sempat memuncak tepat sebelum jeda babak pertama. Insiden yang melibatkan Gabriel Martinelli dan Mats Wieffer di dalam kotak penalti memicu reaksi marah dari Hürzeler. Ia menilai pemain Arsenal tersebut menjatuhkan Wieffer secara ilegal, namun wasit Chris Kavanagh tidak menganggapnya sebagai pelanggaran.

Perlawanan Brighton dan Keberuntungan Arsenal

Memasuki babak kedua, Brighton tampil lebih ofensif. Georginio Rutter sempat menguji ketangkasan David Raya melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Peluang emas kembali didapatkan Wieffer setelah satu jam laga berjalan, namun sundulannya yang memanfaatkan umpan tarik Yankuba Minteh mengarah tepat ke pelukan Raya.

Mantan pemain Brighton, Leandro Trossard, sebenarnya memiliki kesempatan emas untuk mengunci kemenangan Arsenal 15 menit sebelum laga usai. Sayangnya, tembakannya melenceng lebar, mencerminkan kesulitan yang dihadapi skuad Mikel Arteta sepanjang malam tersebut.

Meski tidak tampil dalam performa terbaiknya, Arsenal berhasil memanfaatkan momentum hasil imbang 2-2 Manchester City saat menjamu Nottingham Forest. Harapan untuk meraih gelar liga pertama dalam lebih dari 20 tahun kini terasa semakin nyata bagi publik London Utara. Sebaliknya, bagi Brighton, kekalahan ini membuat posisi mereka tertahan di papan tengah klasemen. (Flash Score/Z-2)