Aston Villa vs Chelsea, Unai Emery: Kami Sedang Berada di Momen Buruk

MANAJER Aston Villa, Unai Emery, meminta anak asuhnya untuk bekerja keras demi melewati periode sulit musim ini. Hal tersebut disampaikan Emery setelah timnya menelan kekalahan kandang yang telak dari Chelsea di Villa Park pada Rabu malam waktu setempat.
Meski hasil tersebut sulit diterima, Emery mengingatkan posisi Aston Villa masih berada tiga poin di atas Chelsea dalam klasemen sementara. Ia pun bertekad untuk segera mengembalikan performa apik yang selama ini membuat timnya mampu bersaing ketat di papan atas Premier League dan kompetisi Eropa.
Dalam sesi analisis pasca-pertandingan, pelatih asal Spanyol tersebut mengakui adanya penurunan kualitas dalam permainan timnya. Ia berencana menggunakan sesi latihan mendatang untuk membenahi segala kekurangan teknis yang ada.
“Kami sedang berada dalam momen yang buruk. Kami perlu bekerja untuk memulihkan struktur taktik kami, secara menyerang maupun bertahan, dan mencoba untuk merasa nyaman dengan masing-masing aspek tersebut,” ujar Emery.
Ia menekankan pentingnya penguatan kembali fondasi tim. “Kami harus pulih dan bekerja dalam sesi latihan, serta mencoba membuat struktur kami kuat kembali.”
Emery tidak segan memberikan pujian kepada tim tamu yang tampil dominan. Ia mencatat Chelsea mampu menunjukkan kekuatan dan kapasitas mereka untuk memenangkan pertandingan dengan meyakinkan.
Meski begitu, ia merasa babak pertama berjalan cukup seimbang, bahkan Villa sempat mencetak gol kedua yang kemudian dianulir oleh VAR. Namun, jalannya laga berubah total di babak kedua.
“Pertandingan di babak pertama sangat ketat. Babak kedua benar-benar berbeda dan mereka memainkan pertandingan yang sangat bagus, tetapi tim ini (Chelsea) masih berada di belakang kami,” kata Emery.
Mantan pelatih Arsenal ini merefleksikan bahwa keberadaan Villa di posisi saat ini adalah hasil dari konsistensi selama 29 pertandingan. Namun, ia menyadari bahwa keunggulan poin yang mereka miliki mulai tergerus.
“Kami berada dalam momen yang buruk dan kami harus bangkit karena kami kehilangan keuntungan yang kami miliki sebelumnya. Sesuatu yang layak kami dapatkan, kini secara bertahap mulai hilang," ungkapnya dengan jujur.
Emery menutup dengan pesan optimisme bahwa masih ada waktu untuk membangun kembali kepercayaan diri kolektif maupun individu, baik untuk kompetisi Liga Premier Inggris maupun Liga Europa.
“Hari ini, mereka lebih baik dari kami. Selamat untuk Chelsea, tetapi dalam 29 pertandingan, masih ada selisih tiga poin antara mereka dan kami. Kami mulai kehilangan [keunggulan] itu, tetapi kami harus mencoba untuk mempertahankannya," pungkas Emery. (Aston Villa/Z-2)
