Manchester City vs Nottingham Forest: Pep Guardiola Ungkap Perburuan Gelar Belum Berakhir!

MANAJER Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan timnya akan terus berjuang di berbagai kompetisi musim ini meskipun baru saja kehilangan poin krusial. Hasil imbang 2-2 melawan Nottingham Forest di Etihad Stadium memang menghentikan rekor enam kemenangan beruntun The Cityzens, namun Pep yakin jalan menuju gelar juara masih sangat panjang.
Dua gol dari Antoine Semenyo dan Rodri sempat membawa City unggul dua kali, namun Forest selalu berhasil menyamakan kedudukan. Hasil ini membuat City kini tertinggal tujuh poin dari Arsenal, meski mereka masih mengantongi satu tabungan pertandingan dan akan menjamu The Gunners di kandang sendiri.
Menanggapi tekanan saat menghadapi tim-tim yang berjuang keluar dari zona degradasi, Pep menekankan setiap tim di Liga Premier Inggris memiliki target masing-masing yang membuat setiap laga menjadi sulit.
"Kami juga bermain untuk sesuatu. Ketika saya muda, targetnya hanya menjadi juara. Sekarang ada perebutan juara, Liga Champions, Liga Europa, Liga Konferensi, hingga zona degradasi. Semua orang bermain untuk banyak hal," ujar Pep.
Mengenai kondisi mental para pemainnya setelah hasil imbang tersebut, Pep yakin anak asuhnya mampu bangkit dengan sendirinya. "Semua bersama-sama seperti yang selalu kami lakukan. Terkadang saya berbicara [setelah hasil buruk], terkadang tidak. Hari ini tidak perlu, besok kita lihat saja saat kami mempersiapkan diri melawan Newcastle," tambahnya.
Secara umum, Pep mengaku puas dengan performa timnya selama lebih dari 90 menit. Ia menilai timnya tampil dinamis menghadapi pertahanan rapat Forest, meski mengakui ada aspek yang perlu diperbaiki dalam sembilan laga tersisa.
Salah satu poin evaluasi Pep adalah keterlibatan Erling Haaland yang baru kembali bermain setelah sempat absen akibat cedera ringan. "Mungkin kami kurang menjalin kontak dengan Erling dan pergerakannya yang luar biasa, kami harus lebih mencarinya lagi. Tapi selain itu, secara umum semuanya oke," ungkap manajer asal Spanyol tersebut.
Pertandingan tersebut sempat diwarnai klaim penalti untuk Haaland yang diabaikan wasit di babak kedua. Namun, Guardiola menolak untuk menyalahkan ofisial pertandingan.
"Saya selalu percaya bahwa kami harus bermain jauh lebih baik untuk memastikan ofisial tidak perlu melakukan intervensi. Adalah tanggung jawab kami untuk menjadi lebih baik. Jika kami harus bergantung pada mereka, itu mustahil. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan," pungkasnya tegas.
Kini, fokus City langsung beralih ke laga berikutnya melawan Newcastle di ajang FA Cup. Bagi Pep, menganalisis kesalahan adalah hal penting, namun memikirkan langkah selanjutnya adalah prioritas utama. (Manchester City/Z-2)
Gelandang Manchester City, Matheus Nunes, menegaskan timnya pantang menyerah dalam perburuan gelar juara meski kini tertinggal 7 poin dari Arsenal.
Pelatih City menuntut kekuatan mentalitas timnya saat laga Manchester City vs Notthingham Forest di Etihad, Kamis (5/3). Citizens ingin puncak klasemen Liga Inggris
MANCHESTER City membawa misi ganda saat menyambangi markas Nottingham Forest di City Ground, Sabtu (27/12) untuk pertandingan lanjutan Manchester City vs Nottingham Forest di Liga Inggris.
Gol Bernardo Silva dan Kevin de Bruyne di babak pertama membawa Manchester City dalam kendali permainan sebelum Jeremy Doku membuat skor menjadi 3-0 di menit 57.
MANCHESTER City hanya berjarak satu poin dan satu tempat lebih baik dari lawan berikutnya, Nottingham Forest.
