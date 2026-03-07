Preview FA Cup Newcastle vs Man City: Kesiapan Tim dan Prediksi Susunan Pemain

Headline
St. James' Park akan menjadi saksi bisu pertarungan dua kekuatan besar sepak bola Inggris saat Newcastle United menjamu Manchester City di babak kelima Piala FA pada Sabtu malam (7/3) waktu setempat. Laga ini menjadi pertemuan kelima kedua tim di musim yang sama, menegaskan rivalitas baru yang kian memanas.
Laga Newcastle vs Man City bakal digelar pukul 20:00 GMT atau Minggu dini hari pukul 03:00 WIB. Pertandingan akan dipimpin oleh wasit Sam Barrott.
Manchester City mendominasi pertemuan musim ini, namun Newcastle pernah membuktikan bahwa mereka bisa menjinakkan armada Pep Guardiola di hadapan pendukung sendiri.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|Kompetisi
|21 Feb 2026
|Man City vs Newcastle
|2-1
|Premier League
|04 Feb 2026
|Man City vs Newcastle
|3-1
|Carabao Cup
|13 Jan 2026
|Newcastle vs Man City
|0-2
|Carabao Cup
|22 Nov 2025
|Newcastle vs Man City
|2-1
|Premier League
Newcastle harus tampil tanpa Jacob Ramsey yang terkena suspensi. Kabar baiknya, Sandro Tonali dipastikan fit meski sempat mengalami benturan ringan di laga sebelumnya. Sementara itu, Pep Guardiola mengonfirmasi akan memainkan James Trafford di bawah mistar gawang sebagai bagian dari rotasi kiper di kompetisi piala.
Eddie Howe kemungkinan besar akan menerapkan skema serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan Anthony Elanga dan Anthony Gordon di sisi sayap. Kehilangan Bruno Guimaraes di lini tengah memang berat, namun determinasi Joelinton diharapkan mampu merusak aliran bola City yang dikomandoi Rodri.
Di sisi lain, Manchester City tetap menjadi favorit meski bermain di kandang lawan. Kedalaman skuad yang memungkinkan Pep untuk menurunkan pemain seperti Rayan Cherki dan Antoine Semenyo tetap memberikan ancaman konstan bagi pertahanan The Magpies yang dipimpin Dan Burn.
Newcastle United (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton, Woltemade; Elanga, Gordon, Barnes.
Manchester City (4-3-3): Trafford; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri; Rodri, Foden, Silva; Cherki, Haaland, Semenyo.
