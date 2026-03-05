Man City vs Nottingham Forest: Skor 2-2, Cityzens Terpaku 7 Poin dari Arsenal

Manchester City ditahan imbang Nottingham Forest 2-2 di Etihad. Hasil ini membuat skuad Pep Guardiola tertinggal 7 poin dari Arsenal di puncak klasemen.(Manchester City)

MANCHESTER City harus rela berbagi poin setelah ditahan imbang 2-2 oleh tim papan bawah, Nottingham Forest, dalam laga sengit di Stadion Etihad. Hasil imbang ini menjadi pukulan telak bagi perebutan gelar juara, lantaran The Cityzens kini tertinggal tujuh poin dari rival utama mereka, Arsenal, yang berada di puncak klasemen.

Meski mendominasi penguasaan bola sejak awal laga, mengingat rekor kandang mereka yang impresif dengan 16 kemenangan dari 19 laga terakhir, City tidak mendapatkan kemenangan dengan mudah. Antoine Semenyo sempat mengancam lewat tendangan keras yang hanya menerpa sisi luar jaring gawang. Di sisi lain, Forest hampir mengejutkan tuan rumah melalui upaya mendatar Morgan Gibbs-White yang berhasil diselamatkan dengan sigap oleh Gianluigi Donnarumma.

Drama Kejar-mengejar Gol

Tekanan konstan tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-31. Antoine Semenyo mencetak gol ke-15 musim ini melalui tendangan voli akurat memanfaatkan umpan Rayan Cherki. City berupaya menambah keunggulan sebelum turun minum, namun Erling Haaland secara mengejutkan gagal mengonversi peluang setelah melewati kiper Matz Sels.

Memasuki babak kedua, kelemahan City dalam mengantisipasi serangan lawan mulai terlihat. Statistik menunjukkan City telah kebobolan 18 dari 25 gol liga mereka di babak kedua. Benar saja, setelah Bernardo Silva dan Cherki menyia-nyiakan peluang emas, Forest menyamakan kedudukan lewat aksi brilian. Umpan silang Ola Aina disundul oleh Igor Jesus ke arah Gibbs-White, yang kemudian melepaskan tendangan backheel cerdik melewati sela kaki Ruben Dias dan menaklukkan Donnarumma.

Respons City tergolong cepat. Hanya berselang enam menit, tuan rumah kembali memimpin melalui sundulan Rodri yang memanfaatkan sepak pojok melengkung dari Rayan Aït-Nouri. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Manchester Biru.

Kejutan Akhir Nottingham Forest

Nottingham Forest asuhan Vítor Pereira menolak menyerah demi menghindari kekalahan tandang keenam mereka. Kerja sama apik satu-dua antara Elliot Anderson dan Callum Hudson-Odoi berakhir dengan sepakan melengkung indah dari jarak 20 meter yang bersarang tepat di pojok bawah gawang City.

Di sisa waktu pertandingan, City yang mengetahui bahwa Arsenal tengah memimpin di laga lain, terus menggempur pertahanan Forest. Peluang terakhir datang melalui Bernardo Silva, namun tembakannya yang mengarah ke gawang berhasil diblok di detik-detik akhir.

Hasil imbang ini membuat Manchester City kini terpaut tujuh poin dari Arsenal, meski masih memiliki tabungan satu pertandingan. Sementara bagi Nottingham Forest, tambahan satu poin krusial ini membuat mereka tetap berada di luar zona degradasi hanya berkat keunggulan selisih gol. (Flash Score/Z-2)