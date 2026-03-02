Brighton vs Nottingham Forest: Skor 2-1, The Seagulls Jauhi Zona Merah

Brighton & Hove Albion sukses menundukkan Nottingham Forest 2-1 di Amex Stadium. Kemenangan krusial bagi skuad Fabian Hurzeler yang membuat mereka naik ke posisi 11.(Brighton & Hove Albion)

BRIGHTON & Hove Albion berhasil mencatatkan dua kemenangan beruntun di Liga Premier Inggris untuk pertama kalinya sejak November lalu. Menjamu Nottingham Forest di Amex Stadium, tim berjuluk The Seagulls tersebut sukses mengamankan tiga poin penting lewat kemenangan tipis 2-1.

Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Kedua penjaga gawang langsung dipaksa bekerja keras pada menit-menit awal. Kiper Brighton, Bart Verbruggen, berhasil menghalau upaya Omari Hutchinson, sementara Matz Sels yang kembali mengawal gawang Forest sukses menggagalkan peluang Kaoru Mitoma.

Drama Tiga Gol di Babak Pertama

Kebuntuan pecah saat umpan akurat Pascal Gross mengarah tepat kepada Diego Gomez. Melalui sudut yang cukup sempit, Gomez melepaskan tendangan half-volley spektakuler ke pojok gawang yang tak mampu dijangkau Sels, membawa Brighton unggul 1-0.

Namun, keunggulan tuan rumah tidak bertahan lama. Nottingham Forest merespons cepat melalui aksi Igor Jesus yang merangsek naik dan mengirimkan umpan kepada Morgan Gibbs-White. Dari tepi kotak penalti, Gibbs-White melepaskan penyelesaian akhir yang tak kalah impresif ke pojok atas gawang untuk menyamakan kedudukan.

Kesalahan koordinasi di lini pertahanan Forest harus dibayar mahal tak lama kemudian. Brighton kembali memimpin lewat serangan kilat saat Jack Hinshelwood memberikan umpan sundulan kepada Danny Welbeck. Dengan tenang, Welbeck memutar badan dan menceploskan bola untuk mencetak gol liga ke-10 miliknya musim ini.

Dominasi Tuan Rumah dan Tekanan Forest

Memasuki babak kedua, Brighton terus memegang kendali permainan. Kaoru Mitoma dan Pascal Gross berulang kali mengancam gawang tim tamu, namun kegemilangan Matz Sels di bawah mistar gawang mencegah skor bertambah lebar.

Menjelang akhir laga, Nottingham Forest yang berupaya menghindari kekalahan mulai tampil lebih berani. Elliot Anderson sempat melepaskan tembakan melengkung yang tipis di atas mistar, disusul sundulan Taiwo Awoniyi yang melenceng tipis dari sasaran. Meski terus menekan, anak asuh Vitor Pereira gagal menemukan gol penyeimbang hingga laga usai.

Posisi Klasemen

Kekalahan ini menjadi yang ketiga secara berturut-turut bagi Nottingham Forest di bawah asuhan Vitor Pereira, membuat mereka kini hanya terpaut dua poin di atas zona degradasi.

Di sisi lain, kemenangan ini membawa pasukan Fabian Hurzeler naik ke peringkat 11 klasemen sementara. Hasil ini sekaligus meredam kekhawatiran terkait persaingan di papan bawah dan memberikan napas lega bagi publik Amex Stadium. (flash Score/Z-2)