Fulham vs Tottenham: Kalah 1-2, Spurs Samai Rekor Terburuk 10 Laga Tanpa Menang

Tottenham Hotspur makin terpuruk di papan bawah setelah takluk dari Fulham. Simak ulasan laga yang membuat posisi tim asuhan Igor Tudor kian terancam degradasi.(Fulham)

TOTTENHAM Hotspur semakin terperosok dalam ancaman degradasi setelah menelan kekalahan tipis 1-2 dari Fulham di Craven Cottage. Hasil minor ini membuat klub berjuluk The Lilywhites tersebut menyamai rekor buruk klub dengan catatan 10 pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan di Premier League.

Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi manajer interim, Igor Tudor. Setelah sebelumnya hancur 1-4 di tangan Arsenal pada laga debutnya, Tudor kini menjadi manajer pertama yang kalah dalam dua laga pembuka sejak Martin Jol tahun 2004.

Dominasi Tuan Rumah Sejak Menit Awal

Laga baru berjalan tujuh menit, pertahanan Tottenham sudah rontok. Berawal dari umpan silang dalam yang dikirimkan pemain baru, Oscar Bobb, bola sempat mengenai Conor Gallagher sebelum jatuh ke hadapan Harry Wilson. Tanpa ampun, Wilson melepaskan tendangan voli keras yang merobek jala lawan.

Meski pemain Tottenham sempat memprotes kemungkinan adanya pelanggaran terhadap Radu Dragusin dalam proses terjadinya gol, VAR tetap mengesahkan gol ke-9 Wilson musim ini tersebut.

Petaka bagi tim tamu berlanjut sepuluh menit sebelum turun minum. Mantan gelandang Arsenal, Alex Iwobi, menggandakan keunggulan Fulham. Setelah bertukar umpan apik dengan Wilson, pemain internasional Nigeria tersebut melepaskan sepakan presisi dari luar kotak penalti yang membentur tiang jauh sebelum masuk ke gawang. Ini menjadi laga kedelapan secara beruntun bagi Spurs di mana mereka kebobolan setidaknya dua gol.

Kebangkitan Semu Richarlison

Memasuki babak kedua, Fulham hampir menambah keunggulan melalui aksi Emile Smith Rowe, namun kegemilangan kiper Guglielmo Vicario berhasil mencegah skor kian melebar.

Kegagalan Fulham dalam menuntaskan peluang memberikan sedikit angin segar bagi Tottenham. Harapan muncul pada menit ke-70 saat pemain pengganti, Richarlison, berhasil memperkecil ketertinggalan. Penyerang asal Brasil itu dengan mudah menyundul bola di tiang jauh setelah menerima umpan silang akurat dari Archie Gray.

Sayangnya, gol Richarlison tersebut hanya menjadi hiburan belaka. Hingga peluit panjang berbunyi, Tottenham gagal mencari gol penyeimbang.

Situasi Klasemen yang Mengkhawatirkan

Hasil ini membawa Fulham naik ke peringkat kesembilan klasemen sementara Premier League. Sebaliknya, Tottenham masih tertahan di posisi ke-16 dan hanya terpaut empat poin dari zona merah degradasi.

Dengan delapan pertandingan tersisa, krisis yang dialami Tottenham kini menjadi ancaman nyata bagi eksistensi mereka di kasta tertinggi sepak bola Inggris jika tidak segera melakukan perubahan drastis di sisa musim. (Flash Score/Z-2)