Preview Mansfield Town vs Arsenal: The Gunners Jaga Asa Quadruple

Arsenal akan bertandang ke One Call Stadium untuk menghadapi Mansfield Town dalam laga babak kelima Piala FA pada Sabtu malam (7/3) WIB. Pertandingan ini menjadi pertemuan bersejarah bagi tuan rumah yang berambisi menghentikan laju impresif Meriam London musim ini.
Laga Mansfield Town vs Arsenal digelar pukul 12:15 GMT atau 19:15 WIB. Laga ini tidak menggunakan teknologi VAR karena status stadion tuan rumah.
Mikel Arteta diprediksi akan mengistirahatkan sejumlah pilar utama seperti Bukayo Saka dan Declan Rice menjelang laga krusial Liga Champions melawan Bayer Leverkusen. William Saliba dan Martin Odegaard juga kemungkinan besar tidak akan dipaksakan bermain demi pemulihan cedera ringan mereka.
Di kubu Mansfield Town, pelatih Nigel Clough menghadapi krisis di lini pertahanan setelah kapten tim Ryan Sweeney dan bek Baily Cargill dipastikan absen karena cedera hamstring.
Sejarah mencatat kedua tim sangat jarang bertemu. Satu-satunya pertemuan resmi terjadi hampir satu abad yang lalu di ajang yang sama.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|Kompetisi
|26 Januari 1929
|Arsenal vs Mansfield Town
|2-0
|FA Cup
Meskipun Mansfield Town memiliki catatan mengejutkan dengan menyingkirkan Burnley di babak sebelumnya, menghadapi Arsenal yang sedang dalam performa puncak adalah tantangan yang berbeda. Arsenal tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi.
Kedalaman skuad Arsenal memungkinkan mereka tetap kompetitif meski melakukan rotasi. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Gabriel Jesus di lini depan diyakini akan menjadi pembeda. Mansfield kemungkinan besar akan bermain defensif dan mengandalkan serangan balik serta situasi bola mati untuk mencuri gol.
Mansfield Town (4-4-2): Roberts; Knoyle, Oshilaja, Blake-Tracy, Akins; Lewis, Reed, McLaughlin, Evans; Roberts, Oates.
Arsenal (4-3-3): Kepa; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Eze, Norgaard, Havertz; Madueke, Jesus, Trossard.
