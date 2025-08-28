Everton vs Mansfield Town, Carlos Alcaraz dan Beto Pastikan Kemenangan the Toffees

Penyerang Everton Beto (tengah) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Mansfield Town di laga putaran kedua Piala Liga.(AFP/Paul ELLIS)

CARLOS Alcaraz dan Beto mencetak gol saat klub Liga Primer Inggris Everton menang 2-0 atas klub League One Mansfield Town di laga putaran kedua Piala Liga, Kamis (28/8).

Tuan rumah menyia-nyiakan banyak peluang sebelum pemain Argentina, Alcaraz, melesakkan tendangan first-time yang menawan memanfaatkan umpan Harrison Armstrong pada menit ke-50.

Beto kemudian menggandakan keunggulan Everton di menit 90 untuk mengamankan kemenangan the Toffees.

Pertandingan di Stadion Hill Dickinson sempat ditunda selama 15 menit untuk memastikan semua suporter memiliki akses aman ke stadion, dan tim tuan rumah justru menciptakan peluang-peluang yang lebih baik namun gagal memanfaatkannya di babak pertama yang berakhir tanpa gol.

Tembakan mendatar Alcaraz dari luar kotak penalti ditepis melebar oleh kiper Liam Roberts, yang juga menepis tendangan bebas Dwight McNeil dari jarak jauh.

The Toffees terus menciptakan peluang, tetapi sundulan James Tarkowski melebar di tiang jauh, sementara McNeil dan Jack Grealish yang lincah gagal menemukan sasaran dengan tembakan dari jarak 12 yard.

Grealish tampak menjadi solusi terbaik Everton dalam upaya memecah kebuntuan, dan pemain sayap pinjaman Manchester City itu berhasil menepis tangan Roberts di awal babak kedua, sebelum Alcaraz membuka skor dengan penyelesaian apik menggunakan kaki bagian samping.

Mansfield kesulitan mengancam gawang kiper pengganti Everton, Mark Travers, dengan tendangan Regan Hendry yang disundul James Tarkowski.

Di sisi lain, pemain pengganti Beto dengan mudah melepaskan tembakan ke arah Roberts, tetapi ia berhasil mencetak gol di menit terakhir berkat assist Armstrong lainnya.

Skor 2-0 untuk kemenangan Everton atas Mansfield Town bertahan hingga laga usai. (bbc/Z-1)