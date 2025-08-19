Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Leeds United vs Everton, Eksekusi Penalti Larut Lukas Nmecha Pastikan Kemenangan The Whites

Basuki Eka Purnama
19/8/2025 04:37
Leeds United vs Everton, Eksekusi Penalti Larut Lukas Nmecha Pastikan Kemenangan The Whites
Penyerang Leeds United Lukas Nmecha melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Everton di laga Liga Primer Inggris.(AFP/DARREN STAPLES)

KLUB promosi Liga Primer Inggris mengawali kiprah mereka di musim 2025-26 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Everton, Selasa (19/8) dini hari WIB.

Dalam laga di Elland Road itu, kemenangan the Whites lahir berkat eksekusi penalti Lukas Nmecha.

Pertandingan penutup pekan pertama Liga Primer Inggris musim 2025-26 itu berjalan alot.

Baca juga : Everton Bertahan di Liga Primer Inggris

Leeds United, yang menguasai jalannya pertandingan, kesulitan menjebol gawang Everton.

Skor imbang tanpa gol antara Leeds United dan Everton bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Everton berusaha bangkit. The Toffees memiliki sejumlah peluang namun anak-anak asuhan David Moyes tidak mampu menjebol gawang Leeds United.

Baca juga : Nyawa Everton di Liga Primer Inggris Kian Terancam

Di menit 71, Moyes memasukkan pemain anyar mereka, Jack Grealish, Pemain yang dipinjam Everton dari Manchester City itu masuk menggantikan Tim Iroegbunam.

Masuknya Grealish menambah daya gedor Everton.

Namun, tim tuan rumah malahan berhasil unggul lewat eksekusi penalti Lukas Nmecha di menit 84. Pemain yang masuk ke lapangan pada menit 78 menggantikan Joel Piroe itu sukses menjalankan tugasnya usai wasit menunjuk titik putih karena handball yang dilakukan James Tarkowski.

Skor 1-0 untuk kemenangan Leeds United atas Everton bertahan hingga laga usai.

Berkat kemenangan itu, Leeds United menduduki peringkat tujuh klasemen Liga Primer Inggris dengan raihan tiga poin sementara Everton berada di peringkat 14. (bbc/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved