Leeds United vs Everton, Eksekusi Penalti Larut Lukas Nmecha Pastikan Kemenangan The Whites

Penyerang Leeds United Lukas Nmecha melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Everton di laga Liga Primer Inggris.(AFP/DARREN STAPLES)

KLUB promosi Liga Primer Inggris mengawali kiprah mereka di musim 2025-26 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Everton, Selasa (19/8) dini hari WIB.

Dalam laga di Elland Road itu, kemenangan the Whites lahir berkat eksekusi penalti Lukas Nmecha.

Pertandingan penutup pekan pertama Liga Primer Inggris musim 2025-26 itu berjalan alot.

Leeds United, yang menguasai jalannya pertandingan, kesulitan menjebol gawang Everton.

Skor imbang tanpa gol antara Leeds United dan Everton bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Everton berusaha bangkit. The Toffees memiliki sejumlah peluang namun anak-anak asuhan David Moyes tidak mampu menjebol gawang Leeds United.

Di menit 71, Moyes memasukkan pemain anyar mereka, Jack Grealish, Pemain yang dipinjam Everton dari Manchester City itu masuk menggantikan Tim Iroegbunam.

Masuknya Grealish menambah daya gedor Everton.

Namun, tim tuan rumah malahan berhasil unggul lewat eksekusi penalti Lukas Nmecha di menit 84. Pemain yang masuk ke lapangan pada menit 78 menggantikan Joel Piroe itu sukses menjalankan tugasnya usai wasit menunjuk titik putih karena handball yang dilakukan James Tarkowski.

Skor 1-0 untuk kemenangan Leeds United atas Everton bertahan hingga laga usai.

Berkat kemenangan itu, Leeds United menduduki peringkat tujuh klasemen Liga Primer Inggris dengan raihan tiga poin sementara Everton berada di peringkat 14. (bbc/Z-1)