Leeds United vs Everton, Eksekusi Penalti Larut Lukas Nmecha Pastikan Kemenangan The Whites

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KLUB promosi Liga Primer Inggris mengawali kiprah mereka di musim 2025-26 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Everton, Selasa (19/8) dini hari WIB.
Dalam laga di Elland Road itu, kemenangan the Whites lahir berkat eksekusi penalti Lukas Nmecha.
Pertandingan penutup pekan pertama Liga Primer Inggris musim 2025-26 itu berjalan alot.
Leeds United, yang menguasai jalannya pertandingan, kesulitan menjebol gawang Everton.
Skor imbang tanpa gol antara Leeds United dan Everton bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, Everton berusaha bangkit. The Toffees memiliki sejumlah peluang namun anak-anak asuhan David Moyes tidak mampu menjebol gawang Leeds United.
Di menit 71, Moyes memasukkan pemain anyar mereka, Jack Grealish, Pemain yang dipinjam Everton dari Manchester City itu masuk menggantikan Tim Iroegbunam.
Masuknya Grealish menambah daya gedor Everton.
Namun, tim tuan rumah malahan berhasil unggul lewat eksekusi penalti Lukas Nmecha di menit 84. Pemain yang masuk ke lapangan pada menit 78 menggantikan Joel Piroe itu sukses menjalankan tugasnya usai wasit menunjuk titik putih karena handball yang dilakukan James Tarkowski.
Skor 1-0 untuk kemenangan Leeds United atas Everton bertahan hingga laga usai.
Berkat kemenangan itu, Leeds United menduduki peringkat tujuh klasemen Liga Primer Inggris dengan raihan tiga poin sementara Everton berada di peringkat 14. (bbc/Z-1)
Leeds United dilaporkan mengeluarkan dana hingga 20 juta euro (Rp380 miliar) untuk memboyong Noah Okafor dari AC Milan.
TIM promosi Leeds United membuka kiprah mereka di Liga Primer dengan hasil manis memastikan kemenangan tipis 1-0 atas Everton di Elland Road, Selasa (19/8).
Dominic Calvert-Lewin dijadwalkan menjalani tes medis di pusat latihan Leeds United, Thorp Arch, dalam waktu dekat, untuk dapat merampungkan kepindahan tersebut.
AC Milan unggul lebih dulu melalui gol Santiago Gimenez sebelum Leeds United menyamakan kedudukan lewat gol Anton Stach.
Anton Stach akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan Leeds United, dengan sejumlah tambahan nilai transfer bersama klub Liga Primer Inggris.
TIM promosi Leeds United membuka kiprah mereka di Liga Primer dengan hasil manis memastikan kemenangan tipis 1-0 atas Everton di Elland Road, Selasa (19/8).
Jack Grealish tidak dimasukkan dalam skuad Manchester City untuk pertandingan terakhir Liga Primer Inggris musim lalu melawan Fulham serta Piala Dunia Antarklub.
Everton mendatangkan gelandang Kiernan Dewsbury-Hall dari sesama klub Liga Primer Inggris Chelsea dengan kontrak selama lima tahun.
Fernandes mengakui bahwa timnya belum berada di level yang diharapkan menjelang bergulirnya musim 2025–2026.
Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, menyambut baik kritik tajam yang disampaikan kapten tim Bruno Fernandes terkait penampilan malas Setan Merah saat ditahan imbang Everton.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved