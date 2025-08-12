Everton Pinjam Jack Grealish dari Manchester City

Gelandang Manchester City Jack Grealish(AFP/JAVIER SORIANO)

EVERTON telah menyetujui kesepakatan pinjaman selama satu musim untuk pemain sayap Manchester City, Jack Grealish.

Pemain berusia 29 tahun itu kurang diminati di Manchester City dan tidak dimasukkan dalam skuad mereka untuk pertandingan terakhir Liga Primer Inggris musim lalu melawan Fulham serta Piala Dunia Antarklub di Amerika Serikat (AS).

Sumber mengatakan kepada BBC Sport bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan untuk Grealish, yang dilaporkan bergaji 300.000 pound sterling per minggu, bermain di luar Manchester City, dan akan segera menjalani tes medis.

Playmaker Inggris itu bergabung dengan Manchster City dari Aston Villa dengan rekor transfer Inggris sebesar 100 juta pound sterling pada Agustus 2021 dan telah tampil lebih dari 150 kali, memenangkan tiga gelar Liga Primer Inggris, Liga Champions, dan Piala FA.

Namun, ia hanya menjadi starter tujuh kali di Liga Primer Inggris musim lalu karena Manchester City mengakhiri musim tanpa memenangkan satu trofi pun.

Ia dicadangkan oleh manajer Pep Guardiola saat kalah dari Crystal Palace di final Piala FA dan digantikan oleh pemain muda Argentina Claudio Echeverri yang diberi kesempatan debut.

Pada Juni, Grealish dikabarkan menginginkan perpisahan yang bersih dan rumah baru yang permanen, tetapi kini ia tampaknya siap untuk dipinjamkan.

Ia sebenarnya lebih suka bergabung dengan tim di Liga Champions, tetapi belum ada tawaran yang diajukan oleh klub seperti Newcastle United atau Tottenham Hotspur.

Pindah ke Everton memang tidak menawarkan kesempatan untuk bermain di sepak bola Eropa, tetapi akan memberinya kesempatan untuk menyegarkan kariernya dan menjadi pusat perhatian di Stadion Hill Dickinson mereka yang baru.

Grealish juga akan berusaha untuk mendapatkan kembali tempatnya di skuad Inggris setelah mengatakan musim panas lalu bahwa ia "patah hati" karena tidak masuk dalam skuad Three Lions untuk Kejuaraan Eropa 2024. (bbc/Z-1)