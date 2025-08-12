Everton Pinjam Jack Grealish dari Manchester City

Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
EVERTON telah menyetujui kesepakatan pinjaman selama satu musim untuk pemain sayap Manchester City, Jack Grealish.
Pemain berusia 29 tahun itu kurang diminati di Manchester City dan tidak dimasukkan dalam skuad mereka untuk pertandingan terakhir Liga Primer Inggris musim lalu melawan Fulham serta Piala Dunia Antarklub di Amerika Serikat (AS).
Sumber mengatakan kepada BBC Sport bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan untuk Grealish, yang dilaporkan bergaji 300.000 pound sterling per minggu, bermain di luar Manchester City, dan akan segera menjalani tes medis.
Playmaker Inggris itu bergabung dengan Manchster City dari Aston Villa dengan rekor transfer Inggris sebesar 100 juta pound sterling pada Agustus 2021 dan telah tampil lebih dari 150 kali, memenangkan tiga gelar Liga Primer Inggris, Liga Champions, dan Piala FA.
Namun, ia hanya menjadi starter tujuh kali di Liga Primer Inggris musim lalu karena Manchester City mengakhiri musim tanpa memenangkan satu trofi pun.
Ia dicadangkan oleh manajer Pep Guardiola saat kalah dari Crystal Palace di final Piala FA dan digantikan oleh pemain muda Argentina Claudio Echeverri yang diberi kesempatan debut.
Pada Juni, Grealish dikabarkan menginginkan perpisahan yang bersih dan rumah baru yang permanen, tetapi kini ia tampaknya siap untuk dipinjamkan.
Ia sebenarnya lebih suka bergabung dengan tim di Liga Champions, tetapi belum ada tawaran yang diajukan oleh klub seperti Newcastle United atau Tottenham Hotspur.
Pindah ke Everton memang tidak menawarkan kesempatan untuk bermain di sepak bola Eropa, tetapi akan memberinya kesempatan untuk menyegarkan kariernya dan menjadi pusat perhatian di Stadion Hill Dickinson mereka yang baru.
Grealish juga akan berusaha untuk mendapatkan kembali tempatnya di skuad Inggris setelah mengatakan musim panas lalu bahwa ia "patah hati" karena tidak masuk dalam skuad Three Lions untuk Kejuaraan Eropa 2024. (bbc/Z-1)
Rodri menghabiskan sebagian besar musim 2024-25 tanpa bermain akibat cedera ligamen anterior cruciatum yang robek pada September lalu.
MANCHESTER City tengah menyiapkan tawaran kontrak baru bagi gelandang mereka, Rodri Hernandez.
Trafford menjadi rekrutan keenam City pada bursa musim panas tahun ini.
Manchester City mengaktifkan klausul pembelian kembali James Trafford dari Burnley seharga 27 juta pound sterling atai sekitar Rp590 miliar.
Klub Liga Primer Inggris Manchester City mengamankan jasa talenta muda asal Norwegia Sverre Nypan dari Rosenborg pada bursa transfer musim panas ini.
Carlos Baleba, 21, adalah pemain Seagulls terbaru yang dikaitkan dengan kepindahan dari klub, dengan Manchester United dilaporkan berharap untuk merekrut gelandang tersebut.
Keputusan CAS itu hadir sehari setelah Crystal Palace mengalahkan Liverpool melalui adu penalti untuk meraih gelar Community Shield di Wembley.
Ruben Amorim menilai bahwa penyerang anyar Manchester United Benjamin Sesko memiliki kemampuan lengkap sebagai seorang penyerang.
Liverpool perlu segera membenahi pertahanan menjelang laga pembuka Liga Primer Inggris melawan Bournemouth di Anfield, Sabtu (16/8) dini hari WIB.
Malick Thiaw akan menjalani tes medis sebelum menyelesaikan kesepakatan yang dilaporkan bernilai hingga 34,62 juta pound sterling, termasuk biaya tambahan dengan Newcastle United.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved