Akhiri Kekerasan di TNI

Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.

Basuki Eka Purnama
12/8/2025 05:49
Ruben Amorim tegaskan Benjamin Sesko Cocok untuk Manchester United
Pemain anyar Manchester United Benjamin Sesko (kiri) dan pelatih Ruben Amorim.(X @ManUtd)

PELATIH Manchester United Ruben Amorim meyakini bahwa Benjamin Sesko akan memberikan kontribusi penting berkat etos kerja, karakter, dan potensi besarnya sebagai penyerang muda yang baru direkrut dari RB Leipzig.

Dalam wawancara eksklusif dengan MUTV, Amorim menjelaskan bahwa Sesko memiliki karakter dan kualitas yang sangat dibutuhkan oleh tim.

"Dia punya karakteristik yang kami butuhkan," kata Amorim dikutip dari laman resmi klub. 

Baca juga : Sesko Gabung Manchester United, Amorim: Karakter yang Tepat untuk Tim

Ia juga menambahkan bahwa Sesko adalah tipe pemain yang justru harus dicegah untuk bekerja terlalu keras, menandakan semangat dan dedikasinya yang tinggi sejak awal.

Sesko diperkenalkan secara resmi kepada para penggemar di Old Trafford jelang laga uji coba kontra Fiorentina dalam ajang Snapdragon Cup, setelah menyelesaikan proses transfernya ke Manchester United. 

Penyerang timnas Slovenia itu dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa saat ini.

Baca juga : Manchester United Resmi Datangkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig

Amorim menilai bahwa Sesko memiliki kemampuan lengkap sebagai seorang penyerang. Ia dinilai unggul dalam duel udara, cakap berlari di ruang-ruang kosong, serta piawai memainkan bola. Sang pelatih percaya pemain 21 tahun itu akan berkembang pesat dan cepat merasa nyaman di lingkungan barunya.

"Dia punya karakter yang tepat untuk berada di grup ini, jadi saya sangat senang memilikinya," ujar Amorim.

Kehadiran Sesko juga dinilai tepat waktu karena skuad Manchester United tengah bersiap menghadapi musim baru Liga Primer Inggris, yang akan diawali dengan laga melawan Arsenal akhir pekan ini. Amorim optimistis pemain barunya itu akan segera beradaptasi.

"Dia akan menyadari sejak hari pertama dan sesi latihan pertama bahwa dia berada di tempat yang tepat," katanya.

Amorim juga menyinggung fasilitas baru di Carrington yang menurutnya akan mendukung proses adaptasi Sesko, namun ia menekankan bahwa target utama tetaplah meraih kemenangan. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
