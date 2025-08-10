Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

Khoerun Nadif Rahmat
10/8/2025 11:43
Sesko Gabung Manchester United, Amorim: Karakter yang Tepat untuk Tim
Pemain baru Manchester United Benjamin Sesko(instagram/@manchesterunited)

PELATIH Manchester United Ruben Amorim memuji Benjamin Sesko sebagai sosok dengan karakter yang tepat bagi skuadnya, usai penyerang timnas Slovenia itu resmi direkrut dari RB Leipzig. Transfer bernilai hingga 85 juta euro atau sekitar Rp1,6 triliun tersebut mengikat Sesko dengan kontrak lima tahun, berlaku sampai 2030.

Sesko, 22, diperkenalkan di Old Trafford sebelum laga uji coba melawan Fiorentina, Sabtu (9/8) waktu setempat, dan mendapat sambutan meriah dari suporter. 

"Dia punya semua karakteristik yang kami butuhkan. Masih muda, kuat di udara, cepat di sisi lapangan, dan nyaman menguasai bola. Potensinya besar dan dia bisa berkembang lebih jauh," ujar Amorim dikutip dari ESPN.

"Dia juga punya kepribadian yang cocok dengan grup ini, jadi kami sangat senang dia bergabung."

United sebenarnya sempat memprioritaskan Liam Delap dari Ipswich Town, namun sang pemain memilih Chelsea. Ketertarikan pada Hugo Ekitike (Liverpool) dan Viktor Gyokeres (Arsenal) juga tak membuahkan hasil, hingga pilihan mengerucut pada Sesko dan Ollie Watkins.

Newcastle United sempat bersaing dengan United untuk mendapatkan Sesko. The Magpies mencoba terlebih dahulu mencapai kesepakatan dengan Leipzig dan berharap tekanan dari klub Jerman akan memengaruhi keputusan sang pemain. 

Namun United mengambil langkah berbeda dengan lebih dulu meyakinkan Sesko tentang proyek tim dan menyepakati kontrak personal. Setelah Sesko memastikan hanya ingin pindah ke Old Trafford, proses negosiasi berjalan cepat hingga resmi diumumkan. (H-4)



Editor : Indriyani Astuti
