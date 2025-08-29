Manchester United Tolak Permintaan Pinjaman Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo.(AFP/PAUL ELLIS)

MANCHESTER United dikabarkan menolak permintaan Kobbie Mainoo untuk dipinjamkan sebelum bursa transfer musim panas ditutup.

Gelandang berusia 20 tahun itu tampil penuh saat melawan Grimsby Town di Piala EFL, bahkan mencetak gol di babak adu penalti. Namun, dia tidak mampu menghindarkan timnya dari kekalahan. Kekalahan itu membuat United hanya memiliki satu laga per pekan hingga Piala FA dimulai pada Januari mendatang.

Mainoo, yang bersaing ketat dengan Bruno Fernandes untuk mengisi lini tengah, diperkirakan kembali duduk di bangku cadangan pada laga Liga Primer kontra Burnley di Old Trafford akhir pekan ini.

Sejumlah klub besar Eropa, termasuk Real Madrid, Atletico Madrid, dan Bayern Munich, disebut berminat meminjam sang gelandang. Di Liga Primer, Brighton & Hove Albion dianggap sebagai kandidat terkuat karena diyakini bisa memberikan menit bermain reguler menjelang Piala Dunia 2026.

Menurut laporan The Athletic, Mainoo telah menyampaikan keinginannya untuk dipinjamkan pada Kamis (28/8), namun pihak United menolak dengan cepat. Klub pemilik 20 gelar Liga Primer itu ingin sang pemain tetap bersaing memperebutkan tempat di tim utama.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano menyebutkan diskusi antara kedua pihak masih berlanjut. Mainoo menegaskan bahwa ia hanya ingin dipinjamkan sementara dan tetap berkomitmen penuh kepada United. Meski demikian, manajemen klub diyakini tidak akan mengubah sikap mereka di fase akhir bursa transfer.

Situasi semakin rumit karena United musim ini tidak tampil di kompetisi Eropa dan sudah tersingkir dari Piala EFL, sehingga kesempatan Mainoo untuk tampil reguler diperkirakan terbatas.

Ruben Amorim saat ini lebih mengandalkan Casemiro dan Fernandes sebagai pilar lini tengah, sementara Manuel Ugarte kerap menjadi pilihan pengganti.

Amorim sebelumnya menyebut bahwa Mainoo bersaing dengan Fernandes, meski sebenarnya keduanya bisa dimainkan bersamaan dalam skema 4-3-3. Namun, formasi itu belum menjadi pilihan sang manajer.

Spekulasi semakin memanas karena posisi Amorim sendiri tengah dipertanyakan, dengan laga melawan Burnley berpotensi menjadi penentu masa depannya di Old Trafford. (I-3)