Garnacho Desak MU Terima Tawaran Chelsea

PEMAIN Manchester United, Alejandro Garnacho, dikabarkan menolak tawaran bergabung dengan Bayern Muenchen karena hanya ingin pindah ke Chelsea melalui transfer permanen pada bursa transfer musim panas ini.

Garnacho menegaskan tidak berminat dengan skema peminjaman dan mendesak pihak United segera mencapai kesepakatan penjualan permanen dengan Chelsea.

Namun, negosiasi antara kedua klub masih menemui kendala. Manchester United mematok harga 50 juta pound, angka yang menurut mereka sepadan dengan status Garnacho sebagai pemain internasional Argentina dan usianya yang masih belia. MU mengacu pada tren harga pasar pemain muda, seperti Jamie Bynoe-Gittens dan Noni Madueke, yang memiliki valuasi serupa.

Chelsea menilai harga tersebut terlalu tinggi. Klub asal London itu beranggapan Garnacho tidak lagi memiliki masa depan di Old Trafford dan sudah secara terbuka ingin hengkang, sehingga mereka menaksir harganya hanya setengah dari permintaan MU.

Saat ini Chelsea tengah melakukan perombakan besar-besaran dalam skuad. Sebanyak 15 pemain sudah dilepas sepanjang musim panas, dengan sembilan lainnya masih berpotensi keluar. Di sisi lain, mereka juga gencar mendatangkan pengganti, termasuk Garnacho dan Xavi Simons dari RB Leipzig yang masuk daftar incaran utama.

Meski begitu, Garnacho masih terikat kontrak jangka panjang dengan Manchester United. Belum ada kesepakatan resmi hingga kini, namun situasi ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu panas menjelang penutupan jendela transfer. (Ant/I-3)