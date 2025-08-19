Enzo Maresca Puji Ketangguhan Crystal Palace

Enzo Maresca.(DOK CHELSEA)

PELATIH Chelsea, Enzo Maresca, menilai timnya layak meraih kemenangan atas Crystal Palace dalam laga pembuka Liga Primer Inggris di Stamford Bridge, Minggu (17/8) lalu.

Chelsea tampil dominan sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 72 persen serta menciptakan 19 peluang, delapan lebih banyak dibandingkan Palace.

“Kami selalu berusaha memenangkan pertandingan. Sayang kami tidak menang, tetapi secara keseluruhan kami memang pantas menang,” kata Maresca.

Meski demikian, pelatih asal Italia itu mengakui ketangguhan the Eagles. Crystal Palace tercatat menumbangkan dua juara Liga Inggris dalam dua musim terakhir, yakni Manchester City dan Liverpool, di Wembley.

Mereka mengalahkan City 1-0 di final Piala FA serta menundukkan Liverpool 3-2 lewat adu penalti pada ajang Community Shield.

“Kami tahu betapa tangguhnya mereka, betapa terorganisirnya mereka, dan itulah mengapa dalam dua final terakhir mereka mengalahkan Liverpool dan Manchester City,” ujar Maresca.

Keberhasilan the Blues menjuarai Piala Dunia Antarklub 2025 membuat tim tidak punya banyak waktu untuk menjalani pramusim. Chelsea hanya sempat melakoni dua uji coba melawan Bayer Leverkusen dan AC Milan yang berakhir kemenangan 2-0 dan 4-1.

“Kami memiliki beberapa peluang pada akhir pertandingan melalui Estevao dan Andrey Santos. Itu menunjukkan kami secara keseluruhan bersaing dengan cukup baik,” lanjut Maresca.

Selanjutnya, Chelsea akan menghadapi West Ham United di Stadion Olimpiade London, Minggu depan. West Ham baru saja kalah 0-3 dari Sunderland. Maresca optimistis performa timnya akan berkembang seiring waktu. (Ant/I-3)