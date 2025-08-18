Chelsea vs Crystal Palace, Laga Berakhir Imbang Tanpa Gol

Headline
LAGA Liga Primer Inggris antara Chelsea dan Crystal Palace berakhir imbang tanpa gol, Minggu (17/8) malam WIB.
Dalam laga di Stamford Bridge tersebut, The Blues lebih sering melancarkan serangan namun sukses dibendung oleh the Eagles.
Hasil imbang ini membuat Chelsea berada di posisi kesembilan klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan satu poin, diikuti oleh Crystal Palace di peringkat 10.
Secara statistik, Chelsea mencatatkan 72% penguasaan bola dan melepaskan total 19 tendangan, namun Crystal Palace lebih baik dengan empat percobaan tendangan tepat sasaran.
Chelsea langsung mengambil inisiatif menyerang pada pertandingan ini melalui kerja sama antara Jamie Gittens dan Marc Cucurella, namun masih belum membuahkan hasil.
Selanjutnya Palace sempat mencetak gol melalui tendangan bebas yang dilepaskan Eberechi Eze, namun dianulir oleh wasit setelah melalui tinjauan VAR karena adanya pelanggaran terlebih dahulu.
Palace kembali mengancam, kali ini melalui tendangan yang dilepaskan Jean-Philippe Mateta yang masih dapat dihentikan kiper Roberto Sanchez.
Skor imbang tanpa gol antara Chelsea dan Crystal Palace bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, Chelsea kembali mengambil inisiatif menyerang dan sempat memberikan ancaman melalui umpan Estevao yang tidak dapat disambut oleh rekan-rekannya.
Estevao kali ini memiliki peluang setelah mampu melepaskan tendangan seusai menerima umpan dari Cole Palmer, namun bola masih melambung di atas mistar gawang Palace.
Chelsea kembali memiliki peluang, kali ini melalui tendangan Liam Delap, namun bola masih mengarah ke pelukan kiper Palace Dean Henderson yang tidak terlalu sibuk pada pertandingan ini.
Pada waktu yang tersisa, Chelsea terus menekan lini pertahanan Palace untuk mencari gol kemenangan, akan tetapi hingga peluit panjang dibunyikan skor imbang tanpa gol tetap bertahan. (Ant/Z-1)
