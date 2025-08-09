Chelsea vs Leverkusen: The Blues Menang, Estevao Cetak Gol di Laga Debut

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Chelsea meraih kemenangan meyakinkan atas Bayer Leverkusen dalam laga persahabatan di Stamford Bridge, London, Sabtu dini hari WIB. Laga Chelsea vs Leverkusen berakhir dengan skor 2-0.
Chelsea tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 70% dan melepaskan 24 tembakan, sembilan di antaranya tepat sasaran. Sejak awal laga, skuad asuhan Enzo Maresca langsung mengambil inisiatif menyerang. Peluang awal datang lewat Marc Cucurella, namun tembakannya masih bisa diblok pertahanan Leverkusen. Gempuran Chelsea berlanjut melalui Malo Gusto, Moises Caicedo, dan Liam Delap, meski belum membuahkan gol.
Kebuntuan pecah di menit ke-17, pemain baru asal Brasil, Estevao Willian memanfaatkan bola rebound dari tembakan Cole Palmer untuk membawa Chelsea unggul 1-0. Tak lama kemudian, umpan Tyrique George memberi Delap peluang emas, tetapi kiper Leverkusen, Mark Flekken, sigap menepis bola.
Memasuki babak kedua, Maresca merotasi pemain, termasuk memberi debut pada rekrutan anyar Jorrel Hato yang masuk menggantikan Cucurella. Leverkusen sempat mengancam melalui Patrik Schick, namun pertahanan Chelsea mampu meredamnya.
Estevao hampir mencetak gol keduanya, tetapi tembakannya melebar tipis. Gol penutup baru lahir di menit-menit akhir ketika Joao Pedro memaksimalkan peluang untuk mengunci kemenangan 2-0.
Chelsea akan melanjutkan tur pramusim dengan menghadapi AC Milan pada Minggu (10/8), sedangkan Leverkusen bersiap untuk laga Piala Jerman kontra SG pada Jumat (15/8).
Lesley Ugochukwu telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Burnley.
Everton mendatangkan gelandang Kiernan Dewsbury-Hall dari sesama klub Liga Primer Inggris Chelsea dengan kontrak selama lima tahun.
Selama musim debutnya di Chelsea, Marc Guiu tampil mengesankan di ajang Liga Konferensi, mencetak enam gol dalam 16 penampilan, termasuk hattrick saat Chelsea menggulung Shamrock Rovers 5-1.
Estevao Willian didatangkan Chelsea dari Palmeiras pada tahun lalu.
Hato di boyong ke Stamford Bridge dengab mahar 37 juta pound sterling atau sekitar Rp775 miliar dari Ajax.
FLORIAN Wirtz, mengaku tak merasa terbebani dengan nilai transfernya yang mencapai 100 juta poundsterling atau sekitar Rp2 triliun.
Justin Hubner turun sejak menit pertama sebagai bek tengah Fortuna Sittard. Pesepak bola berusia 21 tahun itu baru diganti pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-63.
Bek timnas Indonesia Justin Hubner melakoni debutnya bersama klub Belanda, Fortuna Sittard, dalam laga uji coba melawan tim Bundesliga Jerman, Bayer Leverkusen.
Granit Xhaka didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan biaya yang dirahasiakan dan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun di Sunderland.
Sunderland telah mencapai kata sepakat dengan Bayer Leverkusen mengenai transfer Granit Xhaka senilai 13 juta pound sterling dan potensi tambahan 4 juta pound sterling.
