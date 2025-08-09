Chelsea vs Leverkusen: The Blues Menang, Estevao Cetak Gol di Laga Debut

Estevao Willian(Instagram/433)

Chelsea meraih kemenangan meyakinkan atas Bayer Leverkusen dalam laga persahabatan di Stamford Bridge, London, Sabtu dini hari WIB. Laga Chelsea vs Leverkusen berakhir dengan skor 2-0.

Chelsea tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 70% dan melepaskan 24 tembakan, sembilan di antaranya tepat sasaran. Sejak awal laga, skuad asuhan Enzo Maresca langsung mengambil inisiatif menyerang. Peluang awal datang lewat Marc Cucurella, namun tembakannya masih bisa diblok pertahanan Leverkusen. Gempuran Chelsea berlanjut melalui Malo Gusto, Moises Caicedo, dan Liam Delap, meski belum membuahkan gol.

Kebuntuan pecah di menit ke-17, pemain baru asal Brasil, Estevao Willian memanfaatkan bola rebound dari tembakan Cole Palmer untuk membawa Chelsea unggul 1-0. Tak lama kemudian, umpan Tyrique George memberi Delap peluang emas, tetapi kiper Leverkusen, Mark Flekken, sigap menepis bola.

Memasuki babak kedua, Maresca merotasi pemain, termasuk memberi debut pada rekrutan anyar Jorrel Hato yang masuk menggantikan Cucurella. Leverkusen sempat mengancam melalui Patrik Schick, namun pertahanan Chelsea mampu meredamnya.

Estevao hampir mencetak gol keduanya, tetapi tembakannya melebar tipis. Gol penutup baru lahir di menit-menit akhir ketika Joao Pedro memaksimalkan peluang untuk mengunci kemenangan 2-0.

Chelsea akan melanjutkan tur pramusim dengan menghadapi AC Milan pada Minggu (10/8), sedangkan Leverkusen bersiap untuk laga Piala Jerman kontra SG pada Jumat (15/8).