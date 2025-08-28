Chelsea Siapkan Rp882 Miliar untuk Boyong Alejandro Garnacho dari Manchester United

Headline
CHELSEA dikabarkan menyiapkan dana hingga 40 juta pound sterling atau sekira Rp882 miliar untuk memboyong Alejandro Garnacho dari sesama klub Liga Primer Inggris Manchester United di bursa transfer pemain musim panas ini.
Dilansir dari cuitan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano, Kamis (28/8), Chelsea dan Manchester United hingga kini terus berkomunikasi mengenai transfer Garnacho.
Setelah siap menggelontorkan dana hingga 40 juta pound sterling, Chelsea kini menunggu Manchester United memberi lampu hijau untuk mewujudkan kepindahan pemain asal Argentina tersebut.
Sebelumnya, dilaporkan Garnacho hanya ingin pindah ke Chelsea dan tidak ingin mengambil opsi ke klub lain, termasuk menolak kesempatan bergabung dengan raksasa Bundesliga Bayern Muenchen beberapa waktu lalu.
Pemain berusia 21 tahun itu menjadi salah satu penggawa yang dipersilakan meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas ini oleh pelatih kepala Ruben Amorim.
Di dua pertandingan pertama Manchester United di ajang Liga Primer Inggris, Garnacho sama sekali tidak dilibatkan dengan tim, baik menjadi sebelas pertama ataupun duduk di bangku cadangan.
Selama membela Manchester United, Garnacho telah tampil sebanyak 144 penampilan pada berbagai ajang dan ia mampu menyumbangkan total 26 gol serta 22 assist dari total 8.359 menit bermain. (Ant/Z-1)
SETELAH tersingkir secara memalukan dari ajang Piala EFL, Manchester United harus segera mengalihkan fokus mereka ke Liga Primer.
MU harus angkat koper lebih cepat dari setelah kalah adu penalti 11-12 dari Grimsby.
MU tampil buruk sejak awal. Tuan rumah unggul dua gol di babak pertama melalui Charles Vernam dan Tyrell Warren.
Jika berhasil mendatangkan Senne Lammens, Manchester United disebut akan mencari jalan untuk melepas salah satu dari dua kiper senior mereka, Andre Onana atau Altay Bayindir.
Arsenal saat ini juga sedang tidak bisa diperkuat Bukayo Saka, Martin Odegaard, Christian Norgaard, Ben White, dan Gabriel Jesus.
Amorim menegaskan bahwa timnya masih memerlukan waktu untuk membangun konsistensi.
MANCHESTER United dilaporkan menolak permintaan khusus Napoli dalam proses negosiasi transfer Rasmus Hojlund.
