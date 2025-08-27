Amorim Akui Manchester United belum Siap Bersaing di Level Benua

Headline
PELATIH Manchester United, Ruben Amorim, mengakui timnya masih belum siap bersaing di level Eropa. Pernyataan itu disampaikan setelah Setan Merah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Fulham dalam lanjutan Liga Primer Inggris di Craven Cottage, Minggu (24/8).
“Kami tidak siap bermain di Eropa dan di Liga Primer. Kami perlu waktu untuk berkembang sebagai tim,” kata Amorim.
Hasil seri melawan Fulham membuat United belum mencatatkan kemenangan dalam dua laga awal musim 2025/26. Musim lalu, klub menutup kompetisi di peringkat ke-15 Liga Inggris—posisi terburuk sepanjang sejarah mereka—serta kalah di final Liga Europa dari Tottenham Hotspur, yang berujung kegagalan tampil di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak 2013/14.
Meski sudah melakukan perekrutan pemain baru pada bursa transfer musim panas, Amorim menegaskan bahwa timnya masih memerlukan waktu untuk membangun konsistensi.
Selain itu, ia juga menyoroti padatnya jadwal yang memaksa adanya rotasi skuad.
“Kami memiliki tiga pertandingan minggu ini dan kami punya pemain berkualitas, jadi kami perlu melakukan rotasi untuk mencoba memenangkan setiap pertandingan,” ujarnya.
Pelatih asal Portugal itu menekankan bahwa target jangka menengah United adalah memperkuat fondasi tim sebelum kembali bersaing di level Eropa.
“Kami perlu waktu untuk membangun dasar, lalu di masa depan kami akan kembali. Akan ada momen ketika kami harus tampil di Eropa agar semua pemain mendapat kesempatan bermain,” tambah Amorim.
Setelah laga kontra Fulham, United akan menghadapi Grimsby Town di putaran kedua Piala Liga Inggris (EFL Cup) pada Kamis (28/8) dini hari WIB di Blundell Park. Kemudian, Setan Merah dijadwalkan menjamu Burnley di Old Trafford pada 30 Agustus dalam lanjutan Liga Premier. (Ant/I-3)
