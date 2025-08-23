Ruben Amorim Sebut Permainan Manchester United Lebih Baik Ketimbang Musim Lalu

Headline
PELATIH Manchester United Ruben Amorim menilai permainan anak-anak asuhnya itu lebih baik daripada yang ditunjukkan musim lalu, setelah tampil meyakinkan walaupun berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Arsenal di laga pertama Liga Primer Inggris di Old Trafford, pekan lalu.
Di laga tersebut, Setan Merah tampil lebih dominan dengan menguasai bola 66% dan mencatatkan 22 total tembakan, sementara Arsenal sebagai runner-up musim lalu menguasai bola hanya 39% dan mencatatkan sembilan total tembakan.
"Kami lebih baik, tetapi juga karena saya pikir kami memiliki karakteristik yang berbeda dan kami bisa mengubahnya selama pertandingan. Kami memiliki lebih banyak opsi, jadi Anda lihat kami bermain dengan gaya yang sedikit berbeda dengan (Matheus) Cunha dan kemudian di akhir dengan (Benjamin) Sesko karena dia pemain yang berbeda dan kami bisa memanfaatkannya," kata Amorim, dikutip dari laman resmi Manchester United, Jumat (22/8).
"Saya pikir peningkatan terbesar adalah kami tidak terlalu sering kehilangan bola dalam proses membangun serangan, itu sangat bagus dan juga untuk tim kami, jadi kami akan berusaha untuk konsisten. Jadi, kami berusaha mempertahankan level permainan dan berusaha sedikit meningkatkan diri," lanjutnya.
Manchester United akan melakoni laga kedua Liga Primer Inggris, akhir pekan ini, dengan menghadapi Fulham di Craven Cottage, Minggu (24/8) pukul 22.30 WIB.
Dalam dua musim terakhir, Manchester United selalu bisa membawa pulang tiga poin dari kandang Fulham, namun itu dengan skor tipis 1-0.
"Selalu sulit bermain melawan Fulham. Mereka punya identitas yang jelas. Marco Silva sangat berpengalaman dan sangat cerdas, dia bisa
mengubah banyak hal, menutup banyak ruang, dan Anda bisa melihatnya dari pertandingan ke pertandingan, dia berusaha melakukan itu," ucap Amorim.
Sementara itu, tim tuan rumah menyambut laga melawan Setan Merah dengan penuh semangat setelah hasil pekan perdana mereka berbuah satu poin ketika bermain imbang 1-1 melawan Brighton and Hove Albion.
"Sangat penting bagi kami, seperti halnya bagi Manchester United, dan ini akan menjadi pertandingan Liga Primer yang sangat berat, seperti biasa. Ini bukan karena ini Manchester United atau Fulham, ini lebih tentang persaingan yang kami hadapi. Ini lebih tentang Liga Primer dan betapa sulitnya prediksi," kata pelatih Fulham Marco Silva.
"Ketika Anda berharap meraih poin, bahwa Anda memiliki sesuatu yang terjamin, berhati-hatilah, karena sesuatu selalu bisa terjadi. Pertandingan kami melawan Manchester United telah menjadi contoh yang sangat baik dan pertandingan terakhir kami melawan Brighton juga merupakan contoh yang baik," pungkas pelatih asal Portugal tersebut. (Ant/Z-1)
