Amorim Pastikan Sesko Siap Main di Laga Man Utd vs Arsenal

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PELATIH Manchester United, Ruben Amorim, memastikan striker anyar Benjamin Sesko siap diturunkan pada laga Man Utd vs Arsenal di Old Trafford, Minggu (17/8).
“Dia siap. Secara fisik kuat, cepat belajar, dan bisa menjadi striker United untuk bertahun-tahun. Itulah alasan kami berani membayar mahal,” ujar Amorim, dikutip BBC.
Jelang duel panas Man Utd vs Arsenal, Amorim mengonfirmasi absennya Lisandro Martinez dan Noussair Mazraoui. Sebaliknya, Joshua Zirkzee dan Andre Onana sudah pulih dan tersedia sebagai opsi starter.
Amorim menegaskan prioritas United musim ini adalah konsistensi permainan.
“Sulit mengubah semuanya dalam empat minggu, tapi kami berkembang. Pemain baru masih adaptasi, dan kami harus memahami kualitas mereka,” katanya.
Terkait Bruno Fernandes, sang pelatih menekankan fleksibilitas peran kapten Portugal tersebut.
“Bruno penting berada dekat bola, tapi kadang kami butuh dia di area gawang. Formasi terbaik akan menyesuaikan setiap pertandingan, termasuk lawan Arsenal,” pungkasnya. (Z-10)
MANCHESTER United akan menghadapi ujian berat di awal Liga Inggris 2025/2026 saat menjamu Arsenal. Laga besar ini dijadwalkan berlangsung di Old Trafford pada Minggu (17/8) malam.
PELATIH Newcastle United, Eddie Howe menyatakan masa depan Alexander Isak di klub masih belum pasti.
Arsenal harus kembali menelan pil pahit dalam laga pramusim setelah dikalahkan Villarreal dengan skor 2-3 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Emirates, Kamis (7/8).
JUARA Liga Inggris, Liverpool, menjadi korban pembalasan AC Milan setelah dihajar 2-4 di Stadion Kai Tak, Hong Kong pada Sabtu (26/7) malam WIB.
PELATIH Arsenal, Mikel Arteta memprediksi persaingan perebutan gelar juara Liga Inggris musim depan akan jauh lebih ketat. Menurutnya, setidaknya delapan tim akan berpeluang menjadi juara.
MANCHESTER United akan menghadapi ujian berat di awal Liga Inggris 2025/2026 saat menjamu Arsenal. Laga besar ini dijadwalkan berlangsung di Old Trafford pada Minggu (17/8) malam.
Manchester United akan bertandang ke Blundell Park, kandang dari Grimsby, yang bermain di kasta keempat Liga Inggris untuk laga Putaran Kedua Piala Liga.
AS Roma menawarkan 20 juta pound sterling untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United, tetapi Giallorosi juga terbuka untuk meminjam dengan opsi pembelian di musim depan.
AC Milan, saat ini, sedang menjajaki opsi pinjaman sebesar 6 juta Euro atau sekitar Rp113 miliar dan opsi pembelian dengan biaya 45 juta Euro atau sekitar Rp852 miliar untuk Rasmus Hojlund.
Manchester United sering kali hanya bereaksi terhadap situasi. Mereka mencoba menyesuaikan diri dengan merekrut pemain yang cocok untuk sistem tertentu, tetapi arahnya selalu berubah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved