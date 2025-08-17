Amorim Pastikan Sesko Siap Main di Laga Man Utd vs Arsenal

Laga Man Utd vs Arsenal di Liga Inggris(AFP)

PELATIH Manchester United, Ruben Amorim, memastikan striker anyar Benjamin Sesko siap diturunkan pada laga Man Utd vs Arsenal di Old Trafford, Minggu (17/8).

“Dia siap. Secara fisik kuat, cepat belajar, dan bisa menjadi striker United untuk bertahun-tahun. Itulah alasan kami berani membayar mahal,” ujar Amorim, dikutip BBC.

Jelang duel panas Man Utd vs Arsenal, Amorim mengonfirmasi absennya Lisandro Martinez dan Noussair Mazraoui. Sebaliknya, Joshua Zirkzee dan Andre Onana sudah pulih dan tersedia sebagai opsi starter.

Amorim menegaskan prioritas United musim ini adalah konsistensi permainan.

“Sulit mengubah semuanya dalam empat minggu, tapi kami berkembang. Pemain baru masih adaptasi, dan kami harus memahami kualitas mereka,” katanya.

Terkait Bruno Fernandes, sang pelatih menekankan fleksibilitas peran kapten Portugal tersebut.

“Bruno penting berada dekat bola, tapi kadang kami butuh dia di area gawang. Formasi terbaik akan menyesuaikan setiap pertandingan, termasuk lawan Arsenal,” pungkasnya. (Z-10)