Arsenal Waspadai Kekuatan Manchester United

PELATIH Arsenal, Mikel Arteta, menilai Manchester United akan tampil lebih kuat dibanding musim lalu saat kedua tim bentrok di Old Trafford, Minggu (17/8), dalam laga yang dinanti sebagai ujian bagi ambisi the Gunners menjuarai Liga Primer Inggris.
"Mereka akan berbeda dari musim lalu. Manajer telah lebih lama menangani tim, menjalani pra-musim, melakukan perekrutan yang bagus. Seperti tim lain, mereka memperkuat skuat dan pasti lebih baik dari tahun lalu," ujar Arteta dikutip dari The Straits Times.
Arsenal sendiri menambah kualitas dan kedalaman skuad, termasuk kedatangan gelandang Martin Zubimendi dan Christian Norgaard. Namun fokus utama adalah lini serang, di mana striker Benjamin Sesko dan Viktor Gyokeres siap menjalani debut di Liga Inggris untuk Manchester United dan Arsenal.
Gyokeres, yang sebelumnya mencetak 97 gol dalam 102 pertandingan bersama Sporting Lisbon, diharapkan menjadi ujung tombak bagi Arsenal meraih gelar pertama sejak 2004.
"Kami senang memilikinya. Dia (Gyokeres) akan memberi dampak besar bagi tim. Adaptasinya sangat baik," tambah Arteta.
Sementara United menambah kekuatan serangan dengan Sesko, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha, menyusul hasil musim lalu yang menjadi yang terburuk sejak 1974 dengan finis di peringkat 15 dan gagal lolos ke kompetisi Eropa. (I-3)
