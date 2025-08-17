Manchester United Siapkan Kejutan: David de Gea Bisa Pulang ke Old Trafford

Davide De Gea mungkin bakal pulang ke Old Trafford.(AFP)

MANCHESTER United dilaporkan tengah menyiapkan langkah sensasional untuk membawa pulang David de Gea ke Old Trafford. Rumor ini mencuat hanya beberapa hari setelah sang kiper veteran memicu spekulasi lewat unggahan emosional di media sosial yang menyebut Old Trafford sebagai “rumah.”

De Gea, yang pernah membela United dalam 545 laga sepanjang 2011-2023, kini memperkuat Fiorentina. Namun, klausul pelepasan dalam kontraknya disebut memberi peluang besar bagi Setan Merah untuk memulangkannya dengan biaya relatif rendah.

Spekulasi kian menguat usai laga persahabatan pekan lalu di Manchester. De Gea tampil gemilang saat Fiorentina menahan imbang United 1-1 di Old Trafford.

Usai laga, ia menerima penghargaan dari Bruno Fernandes, lalu menulis di Instagram: “Jalan kita mungkin akan bersilangan kembali.”

Pelatih anyar Ruben Amorim menolak memberi jaminan siapa kiper utama musim ini. Situasi ini menekan Andre Onana, yang performanya kerap disorot usai serangkaian blunder serta cedera hamstring di pramusim.

Altay Bayindir juga sempat tampil impresif sebagai pelapis, membuat persaingan kian panas. Jika De Gea benar-benar dipulangkan, United kemungkinan besar harus melepas salah satu dari mereka untuk menyeimbangkan beban gaji.

Sejak bergabung dengan Fiorentina musim lalu, De Gea menunjukkan kebangkitan setelah sempat vakum setahun penuh. Pengalaman, ikatan emosional dengan klub, serta minimnya opsi baru di sektor kiper membuatnya jadi kandidat ideal.

Beberapa nama lain seperti Emiliano Martinez (Aston Villa), Gianluigi Donnarumma (PSG), dan John Victor (Botafogo) sempat dikaitkan, namun tak ada yang benar-benar mendekat.

Dengan target kiper lain seperti Senne Lammens (Antwerp) yang kini merapat ke Inter Milan, jalan De Gea untuk kembali ke Teater Impian terbuka semakin lebar. Jika transfer ini terwujud, publik Old Trafford bakal menyaksikan reuni emosional dengan salah satu ikon terbesar klub dalam satu dekade terakhir. (Ant/Z-10)