Manchester United Siapkan Kejutan: David de Gea Bisa Pulang ke Old Trafford

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MANCHESTER United dilaporkan tengah menyiapkan langkah sensasional untuk membawa pulang David de Gea ke Old Trafford. Rumor ini mencuat hanya beberapa hari setelah sang kiper veteran memicu spekulasi lewat unggahan emosional di media sosial yang menyebut Old Trafford sebagai “rumah.”
De Gea, yang pernah membela United dalam 545 laga sepanjang 2011-2023, kini memperkuat Fiorentina. Namun, klausul pelepasan dalam kontraknya disebut memberi peluang besar bagi Setan Merah untuk memulangkannya dengan biaya relatif rendah.
Spekulasi kian menguat usai laga persahabatan pekan lalu di Manchester. De Gea tampil gemilang saat Fiorentina menahan imbang United 1-1 di Old Trafford.
Usai laga, ia menerima penghargaan dari Bruno Fernandes, lalu menulis di Instagram: “Jalan kita mungkin akan bersilangan kembali.”
Pelatih anyar Ruben Amorim menolak memberi jaminan siapa kiper utama musim ini. Situasi ini menekan Andre Onana, yang performanya kerap disorot usai serangkaian blunder serta cedera hamstring di pramusim.
Altay Bayindir juga sempat tampil impresif sebagai pelapis, membuat persaingan kian panas. Jika De Gea benar-benar dipulangkan, United kemungkinan besar harus melepas salah satu dari mereka untuk menyeimbangkan beban gaji.
Sejak bergabung dengan Fiorentina musim lalu, De Gea menunjukkan kebangkitan setelah sempat vakum setahun penuh. Pengalaman, ikatan emosional dengan klub, serta minimnya opsi baru di sektor kiper membuatnya jadi kandidat ideal.
Beberapa nama lain seperti Emiliano Martinez (Aston Villa), Gianluigi Donnarumma (PSG), dan John Victor (Botafogo) sempat dikaitkan, namun tak ada yang benar-benar mendekat.
Dengan target kiper lain seperti Senne Lammens (Antwerp) yang kini merapat ke Inter Milan, jalan De Gea untuk kembali ke Teater Impian terbuka semakin lebar. Jika transfer ini terwujud, publik Old Trafford bakal menyaksikan reuni emosional dengan salah satu ikon terbesar klub dalam satu dekade terakhir. (Ant/Z-10)
Manchester United telah menambah kekuatan serangan dengan Sesko, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha.
Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, memastikan striker anyar Benjamin Sesko siap tampil melawan Arsenal dalam laga Liga Inggris di Old Trafford, Minggu (17/8).
MANCHESTER United akan menghadapi ujian berat di awal Liga Inggris 2025/2026 saat menjamu Arsenal. Laga besar ini dijadwalkan berlangsung di Old Trafford pada Minggu (17/8) malam.
Manchester United akan bertandang ke Blundell Park, kandang dari Grimsby, yang bermain di kasta keempat Liga Inggris untuk laga Putaran Kedua Piala Liga.
AS Roma menawarkan 20 juta pound sterling untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United, tetapi Giallorosi juga terbuka untuk meminjam dengan opsi pembelian di musim depan.
David De Gea dijadwalkan kembali tampil di Old Trafford untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Manchester United pada 2023.
Kekalahan demi kekalahan bukan hanya angka di papan skor, tapi seperti luka yang setiap pekan dibuka kembali. Kadang saya berpikir, mengapa saya masih bertahan?
Kiper yang selama ini dikenal dengan kepercayaan dirinya, kini membawa beban kesalahan besar di leg pertama yang membuat timnya gagal membawa pulang kemenangan dari laga tandang.
Manchester United, baru-baru ini, mengumumkan rencana pembangunan stadion baru yang diperkirakan menelan biaya hingga 2 miliar pound sterling (Rp 42,6 triliun).
Jim Ratcliffe menyebut meskipun Old Trafford memiliki sejarah panjang, kondisi stadion sudah tidak lagi ideal untuk memenuhi kebutuhan Manchester United di era modern.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved