David De Gea Kembali ke Old Trafford sebagai Lawan

David de Gea(Instagram/d_degeaofficial)

David De Gea dijadwalkan kembali tampil di Old Trafford untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Manchester United pada 2023. Kali ini, ia berpotensi turun sebagai penjaga gawang Fiorentina dalam pertandingan pramusim melawan mantan klubnya pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Kiper asal Spanyol itu sempat menghabiskan 12 musim bersama United, sebelum resmi bergabung dengan Fiorentina satu tahun setelah kepergiannya dari Inggris. De Gea pernah menjalani masa-masa sulit di awal kariernya bersama Man United setelah didatangkan dari Atletico Madrid pada 2011. Namun, seiring waktu, ia berhasil menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi salah satu figur penting di bawah mistar.

Dalam catatan Premier League, De Gea tampil sebagai starter sebanyak 415 kali untuk United. Ia turut berkontribusi saat klub meraih gelar liga pada musim 2012/13. Jumlah tersebut menempatkannya di posisi kedua sebagai pemain dengan starter terbanyak dalam sejarah United di kompetisi tersebut, hanya di bawah Ryan Giggs.

Baca juga : David de Gea Jadi Kiper Fiorentina

De Gea juga melampaui sejumlah nama besar lainnya dalam hal jumlah starter, termasuk Paul Scholes, Gary Neville, dan Wayne Rooney. Jika dihitung secara keseluruhan, baik sebagai starter maupun pengganti, ia menduduki peringkat ketiga dalam daftar penampil terbanyak untuk Man Utd, berada di belakang Giggs dan Scholes.

Saat ini, tidak ada pemain aktif dalam skuat Manchester United yang masuk dalam jajaran 10 besar penampil terbanyak Premier League untuk klub tersebut, terutama setelah Marcus Rashford menjalani masa peminjaman ke Barcelona. (Ant/E-3)