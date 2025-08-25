Fiorentina vs Cagliari: Fiorentina Ditahan Cagliari 1-1, Gol Telat Sebastiano Luperto Buyarkan Kemenangan

Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
FIORENTINA harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Cagliari. Hal itu setelah gol telat Sebastiano Luperto di masa injury time membuyarkan kemenangan yang sudah di depan mata.
Tuan rumah sebenarnya tampil percaya diri usai kemenangan 3-0 di ajang Conference League tengah pekan lalu. Mereka bahkan unggul lebih dulu pada menit ke-32 lewat tandukan Rolando Mandragora yang memanfaatkan umpan silang Albert Gudmundsson.
Fiorentina sempat memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan melalui Moise Kean, namun penyelesaiannya dari jarak dekat masih melambung. Kiper David De Gea juga tampil sigap dengan sejumlah penyelamatan penting untuk menjaga gawang La Viola tetap aman.
Namun petaka datang di masa tambahan waktu. Tendangan bebas Gianluca Gaetano berhasil disundul Luperto, dan meski bola sempat diblok De Gea, si kulit bundar tetap melewati garis gawang. Skor pun berubah menjadi 1-1 dan bertahan hingga peluit akhir.
Hasil ini membuat Fiorentina harus rela kehilangan poin penuh di kandang, sementara Cagliari membawa pulang satu angka berharga dari laga yang berlangsung sengit. (Football-Italia/Z-2)
Como 1907, tim yang baru kembali mencicipi persaingan di level teratas Italia pada musim 2024/2025, langsung membuat gebrakan besar.
Atalanta gagal menang di laga perdana era Ivan Juric usai ditahan Pisa 1-1 di Serie A 2025/26.
Juventus membuka musim Serie A 2025/26 dengan kemenangan 2-0 atas Parma. Jonathan David mencetak gol debut.
Genoa dan Lecce harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 0-0 dalam laga Serie A.
Napoli membuka Serie A 2025/26 dengan kemenangan 2-0 atas Sassuolo.
Manchester United dilaporkan tengah menyiapkan langkah sensasional untuk membawa pulang David de Gea ke Old Trafford.
Sebelumnya, laga antara Manchester United dan Fiorentina itu berakhir 1-1 selama 90 menit.
David De Gea sukses menahan gempuran mantan klubnya, Manchester United. Sejak didepak dari old Trafford pada 2023 silam, ini adalah kali pertama De Gea kembali ke stadion tersebut.
David De Gea meninggalkan Manchester United pada 2023 setelah 12 tahun mengabdi dan baru bergabung dengan Fiorentina setahun kemudian.
David De Gea dijadwalkan kembali tampil di Old Trafford untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Manchester United pada 2023.
