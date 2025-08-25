Fiorentina vs Cagliari: Fiorentina Ditahan Cagliari 1-1, Gol Telat Sebastiano Luperto Buyarkan Kemenangan

Fiorentina gagal meraih tiga poin setelah ditahan Cagliari 1-1 di Serie A 2025/26. (Media Sosial X)

FIORENTINA harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Cagliari. Hal itu setelah gol telat Sebastiano Luperto di masa injury time membuyarkan kemenangan yang sudah di depan mata.

Tuan rumah sebenarnya tampil percaya diri usai kemenangan 3-0 di ajang Conference League tengah pekan lalu. Mereka bahkan unggul lebih dulu pada menit ke-32 lewat tandukan Rolando Mandragora yang memanfaatkan umpan silang Albert Gudmundsson.

Fiorentina sempat memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan melalui Moise Kean, namun penyelesaiannya dari jarak dekat masih melambung. Kiper David De Gea juga tampil sigap dengan sejumlah penyelamatan penting untuk menjaga gawang La Viola tetap aman.

Namun petaka datang di masa tambahan waktu. Tendangan bebas Gianluca Gaetano berhasil disundul Luperto, dan meski bola sempat diblok De Gea, si kulit bundar tetap melewati garis gawang. Skor pun berubah menjadi 1-1 dan bertahan hingga peluit akhir.

Hasil ini membuat Fiorentina harus rela kehilangan poin penuh di kandang, sementara Cagliari membawa pulang satu angka berharga dari laga yang berlangsung sengit. (Football-Italia/Z-2)