Atalanta vs Pisa: Scamacca Selamatkan Atalanta, Ditahan Pisa 1-1 di Debut Ivan Juric Serie A

ATALANTA gagal meraih kemenangan pada laga perdana era pelatih baru Ivan Juric, setelah ditahan imbang 1-1 oleh tim promosi Pisa di Serie A.

Gianluca Scamacca menjadi penyelamat La Dea lewat golnya di babak kedua. Striker timnas Italia itu mencetak gol pertamanya di Serie A setelah lebih dari 450 hari absen akibat cedera ACL yang dialami pada Agustus 2024.

Pisa justru unggul lebih dulu di babak pertama lewat gol bunuh diri Isak Hien. Bek Atalanta itu salah mengantisipasi bola umpan Idrissa Toure yang dibelokkan Samuele Angori, sehingga malah masuk ke gawang sendiri.

Atalanta mencoba membalas lewat peluang Raoul Bellanova dan Daniel Maldini, namun belum membuahkan hasil. Pisa bahkan hampir menggandakan skor lewat tandukan Moreo yang ditepis kiper Marco Carnesecchi.

Kebuntuan Atalanta baru pecah usai jeda. Scamacca menerima umpan Mario Pasalic, mengontrol bola, lalu melepaskan tembakan melengkung ke pojok gawang untuk menyamakan kedudukan 1-1.

Setelah gol itu, Atalanta meningkatkan intensitas serangan. Scamacca nyaris mencetak gol keduanya lewat sundulan keras yang membentur mistar, sementara kiper Pisa, Adrian Semper, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan krusial, termasuk saat menggagalkan peluang emas Maldini dalam situasi satu lawan satu.

Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-1 bertahan. Hasil ini membuat debut Juric bersama Atalanta terasa antiklimaks, sementara Pisa pulang dengan poin berharga dari laga sulit di Bergamo. (football-Italia/Z-2)