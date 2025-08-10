Manchester United vs Fiorentina, Setan Merah Menang Lewat Adu Penalti

Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

Para pemain Manchester United berpose dengan trofi Snapdragon usai menang adu penalti atas Fiorentina.(X @ManUtd)

MANCHSTER United menutup rangkaian pertandingan pramusimnjya dengan menang adu penalti 5-4 atas Fiorentina di Old Trafford, Sabtu (9/8) malam WIB. Sebelumnya, laga antara klub Liga Primer Inggris dan Serie A itu berakhir 1-1 selama 90 menit.

Dengan hasil ini, Setan Merah tetap menjaga rekor tidak terkalahkan selama pramusim.

Pertandingan berlangsung dengan tempo hati-hati di awal. Kedua tim bermain waspada dalam membangun serangan.

Fiorentina unggul lebih dulu pada menit ke-8 melalui gol Simon Sohm, yang memanfaatkan sepak pojok setelah lolos dari kawalan lini belakang MU.

Manchester United merespons dengan meningkatkan intensitas serangan. Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-25 ketika bek Fiorentina, Robin Gosens mencetak gol bunuh diri saat berusaha menghalau sepak pojok Manchester United. Skor berubah 1-1.

Di babak pertama, Manchester United terus mendominasi, tetapi kiper David De Gea tampil gemilang pada menit ke-30 untuk menggagalkan tandukan berbahaya Leny Yoro.

Di babak kedua, Fiorentina sempat menguasai permainan di awal, tetapi MU perlahan mengambil alih kendali.

Eks kiper Manchester United, David De Gea kembali menjadi pahlawan dengan menepis tembakan keras Matheus Cunha dari luar kotak penalti pada menit ke-60.

Tak lama berselang, Harry Maguire juga menguji kiper asal Spanyol itu dengan tendangan kerasnya.

Fiorentina tetap berbahaya melalui serangan balik. Pada menit ke-80, Moise Kean nyaris mencetak gol setelah lolos dari jebakan offside, tapi tembakannya berhasil ditepis kiper MU, Altay Bayindir.

Hingga peluit panjang berbunyi, kedua tim gagal menambah gol, dan skor 1-1 bertahan hingga akhir.

Lima penendang Manchester United sukses menaklukkan David de Gea saat adu penalti, sedangkan satu penendang Fiorentina, Fabiano Parisi, gagal. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
