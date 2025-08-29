Amorim Terancam Dipecat, Manchester United Siapkan Dua Kandidat Pengganti

Ruben Amorim.(AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA )

MASA depan Ruben Amorim sebagai pelatih kepala Manchester United semakin berada di ujung tanduk. Laporan terbaru menyebutkan bahwa pihak klub sudah menyiapkan dua nama sebagai calon pengganti, menyusul rentetan hasil buruk yang merusak awal kepemimpinannya.

Posisi manajer asal Portugal itu mulai dipertanyakan sejak Setan Merah gagal meraih hasil maksimal di awal musim. Situasi makin memburuk setelah tersingkir secara memalukan dari Piala Liga Inggris melawan klub divisi empat, Grimsby Town.

Dalam laga tersebut, United sempat tertinggal dua gol sebelum memaksa adu penalti, namun akhirnya kalah telak dari titik putih.

Baca juga : Amorim Akui Manchester United belum Siap Bersaing di Level Benua

Kekalahan itu disebut sebagai titik nadir bagi Amorim, yang sebelumnya juga hanya mampu mengamankan satu poin dari dua laga pembuka Liga Primer melawan Arsenal dan Fulham.

Mantan pelatih Sporting Lisbon tersebut bahkan sempat mengisyaratkan bahwa dirinya bisa saja mundur bila tren negatif tidak segera berakhir, meskipun banyak pihak memperkirakan ia masih akan diberi kesempatan memperbaiki keadaan.

Namun menurut CaughtOffside yang dikutip dari Evening Standard, Jumat (29/8) keputusan untuk memecat Amorim dipandang hanya tinggal menunggu waktu. "Ini adalah masalah kapan, bukan apakah," tulis laporan tersebut mengenai potensi pemecatan.

Baca juga : Rangkaian Performa Buruk MU Berlanjut, Tumpul dan Minim Ide

Amorim sendiri masih terikat kontrak hingga 2027, sehingga klub harus menyiapkan kompensasi besar jika benar-benar melepasnya.

Meski demikian, petinggi INEOS diyakini siap menanggung konsekuensi finansial apabila performa tim tidak segera membaik.

Sejauh ini, catatan Amorim di Old Trafford kurang memuaskan. Dalam 45 pertandingan, ia hanya meraih 17 kemenangan, sembilan kali imbang, dan 19 kekalahan. Rata-rata poinnya di semua ajang hanya 1,33 per laga, dengan rekor Liga Primer mencatat tujuh kemenangan, tujuh imbang dan 15 kekalahan dari 29 laga sejak November 2024.

Masih menurut laporan yang sama, Manchester United telah menargetkan dua manajer Liga Primer sebagai calon suksesor.

Nama pertama adalah Oliver Glasner, pelatih Crystal Palace yang pernah membawa Eintracht Frankfurt juara Liga Europa 2022.

Kontrak Glasner bersama The Eagles hanya berlaku hingga akhir musim, dan kabarnya ia tidak bersemangat memperpanjangnya karena kecewa dengan aktivitas klub di bursa transfer. Situasi ini bisa dimanfaatkan United untuk mendatangkannya.

Kandidat kedua adalah Andoni Iraola, manajer Bournemouth yang kontraknya baru habis pada 2026. Meski sempat diminati Tottenham Hotspur pada musim panas lalu, pelatih asal Spanyol itu tetap bertahan di Vitality Stadium.

Laporan menyebutkan Iraola masih menunggu tawaran lebih besar, dan minat dari United bisa menjadi peluang baginya untuk melangkah ke klub papan atas. (I-3)