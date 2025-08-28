Incar Senne Lammens, Manchester United Siap Benahi Sektor Penjaga Gawang

Headline
MANCHESTER United sedang menyiapkan langkah mengejutkan dengan mendatangkan penjaga gawang Senne Lammens dari Royal Antwerp. Datangnya Lammens akan membuat Setan Merah bisa melepas salah satu penjaga gawang mereka yang ada saat ini.
Laporan Football Insider menyebut Lammens, yang baru berusia 23 tahun, semakin dekat ke Old Trafford. Ia dianggap sebagai opsi jangka panjang, bukan untuk langsung menjadi kiper utama.
Namun, kehadirannya diyakini bisa memengaruhi masa depan Andre Onana maupun Altay Bayindir, dengan Tom Heaton tetap diproyeksikan sebagai kiper ketiga.
Manchester United dikabarkan percaya diri bisa menyelesaikan transfer senilai sekitar 17 juta pound sterling sebelum tenggat bursa.
Jika kesepakatan itu tercapai, Setan Merah disebut akan mencari jalan untuk melepas salah satu dari dua kiper senior mereka.
Onana, yang dibeli dari Inter Milan pada 2023 dengan harga 50 juta pound sterling, masih kesulitan menunjukkan performa stabil. Sejumlah kesalahan fatal membuat reputasinya meredup dan minat klub lain menurun.
Bayindir, yang juga baru datang pada tahun yang sama dengan harga lebih murah, dinilai lebih realistis untuk dilepas guna menambah ruang finansial.
Selain faktor performa, aturan keuangan Premier League juga menjadi pertimbangan serius manajemen.
Menjual Bayindir dapat membantu mengurangi beban gaji sekaligus membuka peluang bagi pelatih Ruben Amorim untuk memperkuat lini tengah, sektor yang dianggap masih membutuhkan tambahan tenaga.
Meski catatan Lammens belum terlalu menonjol dengan 13 clean sheets dari 68 pertandingan, Manchester United melihat potensi besar dalam dirinya. (Ant/Z-1)
