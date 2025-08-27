Transfer Rasmur Hojlund: Permintaan Khusus Napoli Ditolak Manchester United

Headline
MANCHESTER United dilaporkan menolak permintaan khusus Napoli dalam proses negosiasi transfer Rasmus Hojlund, meski pembicaraan antara kedua klub masih berlangsung.
Napoli tengah berupaya merekrut Hojlund sebelum bursa transfer ditutup pada Senin mendatang menyusul cedera paha yang dialami Romelu Lukaku.
Mantan penyerang Chelsea dan United itu memang tidak membutuhkan operasi, namun diperkirakan harus menepi setidaknya tiga bulan setelah ditarik keluar pada laga uji coba pramusim kontra Olympiacos, 14 Agustus lalu.
Hojlund sendiri masih ragu untuk kembali ke Serie A meski diminati AC Milan dan AS Roma. Namun, Napoli kini resmi membuka pembicaraan dengan United guna mendatangkan striker timnas Denmark tersebut.
Dikutip dari Sky Sport Italia, Napoli menargetkan kesepakatan dapat dicapai pada Selasa malam dan optimistis transfer bisa difinalisasi. Juara bertahan Serie A itu mengajukan skema peminjaman dengan opsi pembelian senilai 45 juta euro atau sekitar Rp797 miliar.
Namun, United menolak permintaan Napoli yang ingin klausul pembelian diaktifkan hanya jika Hojlund mencapai jumlah penampilan tertentu. Setan Merah menegaskan klausul itu harus berupa kewajiban permanen di akhir musim.
Hojlund sebelumnya didatangkan United dari Atalanta dua tahun lalu dengan nilai transfer 72 juta pound sterling atau sekitar Rp1,58 triliun. Striker 21 tahun itu bahkan tidak masuk skuad United pada dua laga Liga Primer terakhir kontra Arsenal dan Fulham.
Sementara itu, Napoli mengandalkan Lorenzo Lucca di lini depan ketika memulai perjalanan mempertahankan gelar Serie A dengan kemenangan 2-0 atas Sassuolo pada Sabtu lalu.
Pelatih Napoli, Antonio Conte, menegaskan timnya harus tetap fokus mencari solusi atas absennya Lukaku.
"Itu cedera penting bagi seorang pemain yang punya nilai besar. Namun, kami tahu situasi seperti ini bisa terjadi. Tahun lalu juga ada kesulitan, bukan hanya soal cedera, tapi juga dalam bursa transfer. Namun para pemain membuktikan bisa melewati semua itu," kata Conte dikutip dari Metro.
"Kami tidak boleh sibuk menyalahkan keadaan, tapi harus mencari solusi. Tahun lalu kami melakukannya di setiap kesulitan, tanpa menangis, melainkan dengan menemukan jalan keluar," imbuhnya. (Ndf/I-1)
