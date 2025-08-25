Manchester United vs Fulham: Manchester United Ditahan Fulham 1-1

Manchester United gagal meraih kemenangan setelah ditahan Fulham 1-1 di Craven Cottage. (Media Sosial X)

MANCHESTER United harus puas bermain imbang 1-1 melawan Fulham di Craven Cottage. Kapten Bruno Fernandes jadi sorotan setelah gagal mengeksekusi penalti di babak pertama, sebelum Emile Smith Rowe menyamakan kedudukan bagi tuan rumah.

United sebenarnya unggul lebih dulu lewat sundulan Leny Yoro di babak kedua yang membentur Rodrigo Muniz hingga tercatat sebagai gol bunuh diri. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Smith Rowe, yang baru masuk sebagai pemain pengganti, memanfaatkan umpan Alex Iwobi untuk mencetak gol penyama kedudukan.

Momen penalti Fernandes menjadi penyesalan terbesar Setan Merah. Wasit Chris Kavanagh memberi hadiah penalti setelah menilai Calvin Bassey melanggar Mason Mount dalam situasi sepak pojok. Meski sempat terlihat tenang, Fernandes terganggu setelah bertabrakan dengan sang wasit sebelum menendang bola, dan akhirnya sepakannya melayang tinggi di atas gawang. Itu menjadi kegagalan penalti pertamanya sejak Desember 2023.

United sebenarnya tampil cukup baik, namun kembali gagal meraih kemenangan perdana musim ini. Sementara bagi Fulham, hasil imbang ini memutus tren delapan kekalahan beruntun dari United di kandang sendiri.

Sorotan lain tertuju pada posisi kiper United. Altay Bayindir tetap dipercaya mengawal gawang meski Andre Onana sudah tersedia. Penjaga gawang asal Turki itu menunjukkan kemampuan distribusi bola yang impresif, tetapi masih lemah dalam mengantisipasi bola mati dan tekanan di area kotak penalti.

Di sisi lain, Fulham justru bisa bergantung pada Bernd Leno yang tampil solid di bawah mistar. Meski tim asuhan Marco Silva masih mencari kreativitas usai absennya Andreas Pereira, kiper asal Jerman itu berkali-kali tampil sigap menghalau ancaman United.

Selanjutnya, kedua tim akan beralih fokus ke Carabao Cup putaran kedua. Fulham akan menjamu Bristol City pada Rabu (27/8) malam waktu setempat, sedangkan Manchester United bertandang ke markas Grimsby Town, klub League Two, untuk pertemuan pertama sejak 1948. (BBC/Z-2)